Haniye'yi koruyamayan İran Halid Meşal'i Tahran'a davet etti
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için çağrıldığı Tahran'da kendisine tahsis edilen konutta suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı olan Halid Meşal, İran tarafından Tahran'a davet edildi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da alçakça bir suikastla şehit edilmesi İslam alemini yasa boğdu.
Şehit Haniye'nin vefatının ardından Halid Meşal, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı görevine getirildi.
Meşal'e ilk resmi davet İran'dan geldi!
İranlı yetkililerin, Halid Meşal'i başkent Tahran'a davet ettikleri öğrenildi. Halid Meşal'in davete ne cevap verdiği ise henüz bilinmiyor.
Meşal'den cenazede Müslümanlara çağrı!
Halid Meşal bugün dava arkadaşı şehit Haniye'nin cenaze töreninde Müslümanlara birlik olma çağrısı yaparak şunları söylemişti:
"İslam ümmeti milletimizin yeniden başına gelsin. Filistin'in yanında dursun Gazze'yi yalnız bırakmasın ve Gazze'yi zafere ulaştırsın. Biz onu zafere ulaştırdığımızda, Allah da bizi zafere ulaştıracak."
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