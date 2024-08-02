  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haniye'yi koruyamayan İran Halid Meşal'i Tahran'a davet etti
Gündem

Haniye'yi koruyamayan İran Halid Meşal'i Tahran'a davet etti

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:56:00 - 2024-08-02 15:56:58

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için çağrıldığı Tahran'da kendisine tahsis edilen konutta suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı olan Halid Meşal, İran tarafından Tahran'a davet edildi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da alçakça bir suikastla şehit edilmesi İslam alemini yasa boğdu.

Şehit Haniye'nin vefatının ardından Halid Meşal, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı görevine getirildi.

Meşal'e ilk resmi davet İran'dan geldi!

İranlı yetkililerin, Halid Meşal'i başkent Tahran'a davet ettikleri öğrenildi. Halid Meşal'in davete ne cevap verdiği ise henüz bilinmiyor.

Meşal'den cenazede Müslümanlara çağrı!

Halid Meşal bugün dava arkadaşı şehit Haniye'nin cenaze töreninde Müslümanlara birlik olma çağrısı yaparak şunları söylemişti:

"İslam ümmeti milletimizin yeniden başına gelsin. Filistin'in yanında dursun Gazze'yi yalnız bırakmasın ve Gazze'yi zafere ulaştırsın. Biz onu zafere ulaştırdığımızda, Allah da bizi zafere ulaştıracak."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler
Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler

Gündem

Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler

Şehit Haniye'ye son görev! Türkiye'den üst düzey katılım
Şehit Haniye'ye son görev! Türkiye'den üst düzey katılım

Gündem

Şehit Haniye'ye son görev! Türkiye'den üst düzey katılım

Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Alçak Biden’dan tiyatroya devam
Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Alçak Biden’dan tiyatroya devam

Gündem

Haniye suikastı sonrası ilk açıklama! Alçak Biden’dan tiyatroya devam

Şehit Haniye için saflar tutuldu! Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir?
Şehit Haniye için saflar tutuldu! Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir?

İSLAM

Şehit Haniye için saflar tutuldu! Peki gıyabi cenaze namazının hükmü nedir?

Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı
Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı

Gündem

Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı

Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

Gündem

Bakan Bolat, Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

81 ilde Haniye için gıyabi cenaze namazı
81 ilde Haniye için gıyabi cenaze namazı

Gündem

81 ilde Haniye için gıyabi cenaze namazı

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde eller semaya Haniye için kalktı
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde eller semaya Haniye için kalktı

Yerel

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde eller semaya Haniye için kalktı

Şehit Haniye’nin o fotoğrafı tekrar gündem oldu!
Şehit Haniye’nin o fotoğrafı tekrar gündem oldu!

Dünya

Şehit Haniye’nin o fotoğrafı tekrar gündem oldu!

Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!
Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!

Gündem

Şehit Haniye'nin cenazesinde duygulandıran anlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet ďemirci

Müslüman gömleği giymiş cubbeli şeytan dir ıiran
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23