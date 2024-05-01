Haniye’den şehit Türk için anlamlı hareket

Kudüs'te İsrail polisine yönelik mukavemetinin ardından çıkan çatışmada şehit edilen Türk imam Hasan Saklanan’ın ailesiyle görüşen Hamas lideri İsmail Haniye, başsağlığı temennilerini iletti.

İsrail işgali altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’te siyonist polislere mukavemeti sonucu çıkan çatışmada şehit düşen Türk imam Hasan Saklanan’ın ailesine anlamlı telefon.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı ve eski Filistin Başbakanı İsmail Haniye, Kudüs’te şehit düşen Türk imam Hasan Saklanan’ın ailesiyle görüştü.

O AKSA’NIN ŞEHİDİ

Şehit imam Saklanan’ın babası ve ağabeyiyle görüşen İsmail Haniye, başsağlığı temennilerini ileterek dua ve niyazlarda bulundu.

Şehidin Şanlıurfa’da yaşayan ailesinin acısını paylaşan Haniye, Hasan Saklanan’ın Mescid-i Aksa şehidi olduğunu söyledi.

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Haniye’nin Gazze’de 3 oğlu, 4 torunu İsrail’in terör saldırısında şehit olmuştu. Ramazan Bayramında gerçekleştirilen hava saldırısında Haniye’nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli çocukları ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli torunları şehadete ulaşmıştı.

HAMAS: TEK VÜCUT, TEK KANA SAHİBİZ

İmam Saklanan’ın şehadetiyle ilgili Hamas teşkilatından yapılan açıklamada, “Biz tek vücut, tek kan, tek dava ve tek düşmana sahip bir ümmetiz. Bu anlayışla Kudüs’te kahraman eylemi gerçekleştiren Türk şehidi Hasan Saklanan’ı selamlıyor; onu Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz.” denilmişti.

SELAHADDİN EYYUBİ’NİN TORUNU

Şanıurfa Eyyubiye doğumlu 34 yaşındaki şehit Türk vatandaşı Hasan Saklanan’ın imamlık görevinde bulunduğu ve Ankara Şereflikoçhisar ilçesinden Şanlıurfa Haliliye’nin Kepez mahallesine tayin edildiği öğrenilmişti.

Diyanet kafilesiyle Ürdün üzerinden Filistin’in işgal altındaki başkenti Kudüs’e giden Hasan Saklanan, dün İsrail polislerine yönelik mukavemette bulunduktan sonra teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.