Hanımları bunaltan bir hastalık Polikistik Over Sendromu

Düzenli olarak yumurtlamayan kadınlar polikistik over sendoromu yaşayabilirler. Düzenli ovulasyonun gerçekleşmemesi durumunda yumurtalıklar büyür ve biraraya birikmiş küçük küçük kistler oluşur. Bu pek çok sebebe bağlı olabilir. Yumurta herhangi bir sebeple çıkamayıp hapis kalınca da kistik yapılara dönüşür. PKOS en karmaşık sendrom olarak tanımlanabilir. Çünkü pek çok hormon ve sistem bozukluğu içerir. Oluşan çoklu kistler bu bozuklukların sadece bir tanesidir.

PKOS teşhisinden sonra doktorların çoğunlukla önerileri ilaç tedavileri olur. Fakat ilaç tedavileri bir tarafı tedavi ederken başka bir tarafta problemler meydana getirebilir. Journal of the American Medical Association (JAMA) da yayınlanan bir çalışmaya göre Amerika’da her sene 106.000 insan ilaçların yan etkileri dolayısıyla hayatını kaybediyor. Maalesef Türkiye’de benzer bir çalışma mevcut değil ama özellikle son yıllarda korkunç boyutlarda artan ilaç tüketimine bakarsak yan etkiler dolayısıyla hayatını kaybedenlerin azımsanmayacak bir rakamda olabileceğini tahmin edebiliriz.

Bu yüzden sağlığınızın kontrolünü ilaçlara bırakmadan önce doğal yolla PKOS tehlikesinden kurtulabilirsiniz. Herşeyden önce eğer fazla kilo sözkonusuysa kilonuzu normale indirmelisiniz. PKOS tedavisinin olmazsa olmaz şartı normal kilodur.

Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre doğal yolla PKOS tedavisi gören 12 kadından 11’i başka hiçbir tedaviye gerek kalmadan sadece normal kiloya indikten sonra 6 ay içerisinde normal yolla hamile kalmış.

PKOS hastası kadınlar zayıfladıkça hormon seviyeleri yavaş yavaş normale dönüyor ve PKOS semptomları kaybolmaya başlıyor. Siz de kilo kaybettikçe çok daha iyi hissettiğinizi, tüylenmenin azaldığını ve yumurtalıklarınızın normal çalışmaya başladığını farkedeceksiniz.

PKOS belirtileri

Olmayan ya da aşırı

düzensiz adetler

Küçük göğüsler

Erkeksi ses

Erkeksi tüylenme

Saç dökülmesi

Akne

İnfertilite

Şeker hastalığı

Yüksek tansiyon

Aşırı kilo /obezite

Bu belirtilerden bazılarını ya da çoğunu yaşıyor olmanız PKOS hastası olduğunuz anlamına gelebilir fakat her zaman doktorunuzla şüphelerinizi teyit etmenizde fayda vardır.

Kilo vermek için şunları yapın

PKOS hastalarında sıkça görüldüğü gibi eğer vücudun insülin direnci yüksekse karbonhidratları enerjiye çevirmez bu yağ olarak biriktirir. O yüzden mümkün olduğu kadar meyve ve sebze yenilmeli, kırmızı etten uzak durulmalı.

Onun yerine balık, tavuk, yumurta, ayçekirdeği, kabak çekirdeği, yer fıstığı, badem ve yoğurt tercih edin. Bunlar da yüksek kalorili olduğundan abartmayın, az az tüketin.

Mercimek ve nohut tercihiniz ve yediğiniz herşey mümkün olduğunca organik olsun. Doymuş yağları kesin.

Bol bol en az 3 litre su için. Özellikle kola ve benzeri içeceklerden uzak durun.

Tatlandırıcılardan, gıda koruyucularından, katkı maddelerinden ve işlem görmüş gıdalardan, kafeinden, siyah çay ve kahveden uzak durun. Yeşil çay ve bitki çaylarını içebilirsiniz.

Mümkünse kendi azyağlı yoğurdunuzu kendiniz yapın.

Şekeri tamamen kesin.

Temel yağ asitlerini eksik etmeyin. Bunlar badem, ceviz, keten tohumu yağı, kabak çekirdeği ve koyu renkli yeşillikler, balıkta var..

Eğer adetlerinizi düzene sokmak için doğum kontrol hapı kullanıyorsanız PKOS’nin yarattığı dengesizliği daha da beter hale getiriyor olabilirsiniz.