Hanımlar kremler cildinizi kurutuyormuş!

Edinburgh's Medical & Cosmetic Centre'da çalışan Dr. Sobia Ali, Birleşik Krallıktaki kadınlara yüz kremlerinden uzak durmalarını söyledi. Daily Mail gazetesi de bunu haber yaptı. Dr. Sobia'ya göre kadınlar bu ürünlere bağımlı hale geliyor ve “kısır döngü”ye yol açıyor.

"Aşırı ısınma kremleri kırışıklıkları, akneyi, rozayı ve pigmentasyonu kötüleştirebilir" diyor

Nemlendirici kremler bir cilt bakımı elyafı olarak kabul edilir, ancak Dr. Sobia, günlük olarak krem ​​kullanan milyonlarca İngiliz kadının kendilerini ürüne bağımlı hale getirebileceği konusunda uyarıyor ve bu da cildiniz için felakete sebep olabilecek bir “kısır döngü”ye yol açıyor.

Cildiniz gerçekten kuru mu?

Dr. Sobia, “İnsanların sadece çok küçük bir yüzdesinde, egzama veya sedef hastalığı gibi 'gerçek' bir kuru cilt rahatsızlığı var. Ama gerçekte, birçoğumuz kuru ya da hassas bir cilde sahip olduğumuzu hissediyor ve otomatik tepki olarak kışın nemlendiriciye başvuruyoruz.

Nemlendiriciler, cilt bakım satışlarında en önde. Bu şaşırtıcı değil, çünkü "temizlik, tonlama, nemlendirme" töreninin dişlerimizi fırçalamak kadar önemli olduğuna inandırılğımız için, bu yanlış yapılıyor" diyor.

Nemlendirici cildimizi nemlendirmez. Doğal hidrasyon yani nem, cildimizin içinden gelmeli. Bunun yerini nemlendiricilerle alamaz."

Nemlendirici ile ne olur?

"Cildinize düzenli olarak bir nemlendirici uygulandığında, cildin daha derin katmanları bunu algılar ve kendi doğal nemlendirme mekanizmalarını kapatır. Bu da kuru cilde ve hatta nemlendirici bağımlılığına sebep olur.

Siz nemlendirme yapayım, cildime bakayım derken tam aksini yapmış olursunuz.

Sonuçta bu bir kısır döngüdür. Çünkü nemlendirici cildin üzerine yerleşir, cildin içeriden daha da kuru olmasına sebep olarak, uzun süreli cilt problemlerine yol açar.

Nemlendirici ayrıca kuru cildin gözeneklerini tıkayabilir ve cildin yapısına zarar verebilir; ayrıca kırışıklıkları, akne, rosacea ve pigmentasyonu da kötüleştirebilir.

'Hastalarımın çoğu, egzama veya sedef hastalığı gibi kuru bir cilt rahatsızlığına sahip değil.

Hastalarıma hemen nemlendirici kullanmayı bırakmaları konusunda cesaretlendiririm.

Cildin kendi doğal nemlendirme sürecini uyandırmak yaklaşık üç hafta alır, fakat uzun vadede cildiniz bunun için size teşekkür edecektir."

Sağlıklı kış cildi nasıl elde edilir. Peki, nemlendiricilerimiz yasaklanırsa, kışın ne kullanmalıyız?

Sobia şöyle açıklıyor:

'"C vitamini açısından zengin serumlar özellikle kış aylarında cilt onarımına yardımcı olacak. C vitamini, cildi tamir eden, yenileyen ve güçlendiren çok görevli bir antioksidan güç merkezidir.

Tipik olarak, hastalarımı, gerçek sonuçları görmelerine yardımcı olmak için en az yüzde 10 saf C Vitamini ile başlarım. Cildin doğal nemlendiricisini tutmasına yardımcı olduğundan, cilt hidrasyonu için hiyalüronik asit ve seramidler gereklidir."

Bir C vitamini deposu olan ülkemizin hanımlarına duyururuz.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre cild hekimi Dr. Sobia, 'kremi bırakın bol bol C vitamini alın yeter!' dedi.

Almanız gereken C vitamini günlük 60 mg. Yani iki portakal

C vitamini serbest radikallerle savaşan bir antioksidan olarak görev yapıyor. Demir emilimi için ihtiyaç olan C vitamini, vücudun kolajen yapımı için de gerekli. Kolajen yaraların iyileşmesi, cilt ve eklem sağlığı için gerekli bir protein.

C vitamini için yetişkinlere tavsiye edilen miktar günde 60 mg. Fazlası zarar! C vitamini ihtiyacını doğal yollardan, doğal besinlerden sağlamak en sağlıklısı.

Günde 5 porsiyon sebze meyve yiyerek C vitamini ihtiyacınızı doğal yollardan karşılamanız mümkün. C vitamini zengini sebze ve meyvelerden oluşan bu liste aklınızda bulunsun.

-Maydanoz

-Bütün biber türleri

-Kivi

-Brokoli

-Karalahana

-Haşlanmış karnabahar

-Kırmızılahana

-Alabaş turpu

-Çilek

-Limon

-Ve tabii portakal, greyfurt, mandalina..

100 g portakal 45 mg, yaklaşık 140 gramlık orta boy bir portakal ise 63,4 mg. C vitamini demek.

Sizin ihtiyacınız olan ise zaten 60 mg.