Hanımlar, dikkat! Düşük belirtileri nelerdir?
Her kadın sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek ister. Ancak her hamilenin düşük yapma ihtimali vardır. Peki, düşük neden yaşanır?16 Haziran 2019 Pazar 18:15
Düşük, gebeliğin erken sonlanması anlamına gelir. Hamileliğin ilk 20 haftasında kadınların düşük yapma ihtimali fazladır. Anne adayı hamile olduğunu öğrenir öğrenmez, vücudunda yaşadığı değişimleri iyi gözlemlemelidir. Yaşadığı farklılıklar canını yakmaya başladıysa mutlaka doktoruyla görüşmelidir.
Düşük belirtileri nelerdir?
- Kanama ya da kan pıhtısı
- Karın ağrıları ve kramplar
- Şiddetli bel ağrısı
- Ateş
- Şiddetli baş ağrısı
Neden düşük yaşanır?
Bazı travmalar
Enfeksiyonlar
Genetik bozukluk
Sağlıksız beslenme
Madde bağımlılığı
Rahim ağzı hastalıkları
Kronik hastalıklar
Annenin yaşı
Babanın yaşı
Sigara kullanımı
Alkol alışkanlığı
Bağışıklık sistemi sorunları
Tiroid bezi hastalıkları
Düşük önlenebilir mi?
Gebelik öncesi tıbbi yardım alan ve hamilelik boyunca doktor gözetiminde bulunan kadınların birçoğu düşük problemiyle karşılaşmazlar. Gebelik öncesi anne adayının yaşam kalitesini iyileştirmesi yani sağlıklı beslenmeye özen gösterip zararlı alışkanlıklarından vazgeçmesi düşük riskini bir hayli azaltır. Yine de gebelik boyunca her türlü kötü sonuca hazırlıklı olmak önemlidir. Gebeliğin ilk 20 haftasında düşük yaşama riskinin yüzde 15 olduğu zihinlerin bir kenarına not edilmelidir.
Düşük sonrası sağlıklı gebelik için neler yapılmalı?
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