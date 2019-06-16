Hanımlar, dikkat! Düşük belirtileri nelerdir? Her kadın sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek ister. Ancak her hamilenin düşük yapma ihtimali vardır. Peki, düşük neden yaşanır?

Düşük, gebeliğin erken sonlanması anlamına gelir. Hamileliğin ilk 20 haftasında kadınların düşük yapma ihtimali fazladır. Anne adayı hamile olduğunu öğrenir öğrenmez, vücudunda yaşadığı değişimleri iyi gözlemlemelidir. Yaşadığı farklılıklar canını yakmaya başladıysa mutlaka doktoruyla görüşmelidir. Düşük belirtileri nelerdir? Kanama ya da kan pıhtısı

Karın ağrıları ve kramplar

Şiddetli bel ağrısı

Ateş

Şiddetli baş ağrısı Neden düşük yaşanır? Bazı travmalar Enfeksiyonlar Genetik bozukluk Sağlıksız beslenme Madde bağımlılığı Rahim ağzı hastalıkları Kronik hastalıklar Annenin yaşı Babanın yaşı Sigara kullanımı Alkol alışkanlığı Bağışıklık sistemi sorunları Tiroid bezi hastalıkları Düşük önlenebilir mi? Gebelik öncesi tıbbi yardım alan ve hamilelik boyunca doktor gözetiminde bulunan kadınların birçoğu düşük problemiyle karşılaşmazlar. Gebelik öncesi anne adayının yaşam kalitesini iyileştirmesi yani sağlıklı beslenmeye özen gösterip zararlı alışkanlıklarından vazgeçmesi düşük riskini bir hayli azaltır. Yine de gebelik boyunca her türlü kötü sonuca hazırlıklı olmak önemlidir. Gebeliğin ilk 20 haftasında düşük yaşama riskinin yüzde 15 olduğu zihinlerin bir kenarına not edilmelidir. Düşük sonrası sağlıklı gebelik için neler yapılmalı?

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