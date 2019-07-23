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Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır? Hanım göbeği tatlısı tarifi

Sevilen bir şerbetli tatlı olan hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır? Hanım göbeği tatlısının püf noktaları nelerdir? İşte hanım göbeği tatlısı tarifi...

23 Temmuz 2019 Salı 23:41
Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır? Hanım göbeği tatlısı tarifi

Sevilen bir şerbetli tatlı olan hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır? Hanım göbeği tatlısının püf noktaları nelerdir? İşte hanım göbeği tatlısı tarifi...

Malzemeler:

-125 gr margarin
-1.5 su bardağı su
-2 su bardağı un
-3 yumurta

Şerbeti için:

-3 su bardağı toz şeker
-2.5 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

-Ayçiçeği yağı

Üzeri için:

-File Antep fıstığı

Hanım göbeği nasıl yapılır?

-Şerbeti için, su ile şekeri kaynatın. Ocağın altını kısıp limon suyunu ilave ederek tekrar kaynatın.
-Soğumaya bırakın. Tencereye su ve yağı aktarıp kısık ateşte yağ eriyinceye kadar bekletin.
-Kaynamaya yakın un ilave edip tahta kaşıkla karıştırarak 5 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın.
-Soğuyunca yumurtaları ilave ederek karıştırıp 20 dakika dinlendirin.
-Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle ortası delik yuvarlaklar hazırlayın.
-Ayçiçeği yağını tavada ısıtın. Hazırladığınız hamurları bu yağda kızartıp soğuyan şerbetin içine atın.
-Şerbeti çekince, üzerlerine file Antep fıstığı serperek servis yapın.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:04
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