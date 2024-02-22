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Gündem Hani yardımın reklamını yapmıyordun! Ekrem’den tuvalette bile reklam
Gündem

Hani yardımın reklamını yapmıyordun! Ekrem’den tuvalette bile reklam

Yeniakit Publisher
2024-02-22 10:20:00 -

Kentsel dönüşüm, ulaşım, altyapı gibi devasa sorunlarla boğuşan İstanbul’un sorunlarını çözmek yerine süt dağıtmayı vaadeden ve bunun reklamını yapamayız diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tuvalete bile reklam verdiği ortaya çıktı.

Beş yılda İstanbul’u Fetret Devri’ne sokan ve 16 milyona hayatı zindan eden Ekrem İmamoğlu, milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor.

Reklamlarla, konserlerle, temel atmama töreniyle kadim kenti hizmete hasret bırakan ve reklam bütçesi ile deprem bütçesini eşitleyen İmamoğlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde ilk icraat olarak süt dağıtacağının sözünü verdi.

Katıldığı bir programda, “yardımın reklamını yapılmaz” diyerek 245 bin çocuğa süt dağıttığını iddia eden Ekrem İmamoğlu, pişkinlikte sınır tanımayarak, “hani süt, sütün reklamını dahi göremezsiniz, biz bunun reklamını yapmıyoruz.” dedi ama İBB’ye ait umumi tuvaletlerde bile süt reklamının yapıldığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

OMUT

Bütün belediye paralarını reklama ve tablolara ve gezilere tatillere harcayan İmamoğlu, kaybetmeye mahkumdur.

Hizmet yapma, tatil-gevezelik yap sonrada k.cini yirt teklam yap...utanmaz

....en buyuk secim projesi kentsel 650000 kinut donusumune engel olup eski depremde enkaz altinda kalan hatayli lutfuyu taklit etmek...cinayete tesebbustur bu
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