Hani yardımın reklamını yapmıyordun! Ekrem’den tuvalette bile reklam

Beş yılda İstanbul’u Fetret Devri’ne sokan ve 16 milyona hayatı zindan eden Ekrem İmamoğlu, milletin aklıyla alay etmeye devam ediyor.

Reklamlarla, konserlerle, temel atmama töreniyle kadim kenti hizmete hasret bırakan ve reklam bütçesi ile deprem bütçesini eşitleyen İmamoğlu, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi halinde ilk icraat olarak süt dağıtacağının sözünü verdi.

Katıldığı bir programda, “yardımın reklamını yapılmaz” diyerek 245 bin çocuğa süt dağıttığını iddia eden Ekrem İmamoğlu, pişkinlikte sınır tanımayarak, “hani süt, sütün reklamını dahi göremezsiniz, biz bunun reklamını yapmıyoruz.” dedi ama İBB’ye ait umumi tuvaletlerde bile süt reklamının yapıldığı ortaya çıktı.