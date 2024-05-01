Hani yalandı! ‘Doğal gaz bulunmadı’ diyen CHP’nin teklifine bakın

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“Mavi Vatan” vurgusuyla Türkiye’nin deniz güvenliğini sağlamak adına birçok adım atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalnızca askeri alanda değil, ekonomik olarak da denizlerin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin doğal gaz ve petrol rezervi çalışmalarında çığır açmasını sağladı.

Etkin çalışmalar sonucunda Karadeniz’de bulunan doğal gaz, geçtiğimiz sene Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlamıştı. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz üretilirken, günde 40 milyon metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edilmişti. Tesis 1 milyon 200 bin metrekare alanda kuruldu. En son teknolojili güvenlik sistemleri ile donatıldı.

Ücretsiz doğal gaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının müjdesini kutlamak için, “Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz” demişti. Erdoğan, “Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir” müjdesini vermişti.

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CHP ortalığı ayağa kaldırdı

Erdoğan’ın müjdesinin ardından CHP’liler, Türkiye’nin doğal gaz rezervi bulmadığını, her seçim sürecinde AK Parti ve Erdoğan’ın aynı “yalanı söylediğini” ve sadece oy alabilmek için vatandaşların gözünü boyamak adına ücretsiz doğal gaz uygulamasının hayata geçirileceğini, bunun da devleti zarara sokacağını söylemişti.

CHP’lilerin son teklifi, AK Parti hükümeti ve Erdoğan’a attıkları itirafı kendilerinin de istemeden kabul ettiklerini gözler önüne serdi!..

“Ücretsiz gaz uzatılsın” teklifi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bugün sona erecek olan ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulamasının bir yıl daha uzatılması için yasa teklifi verdi. Uzun, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğal gaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Ancak bu maliyetin 5.1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Milyonlarca insanımıza verilen bu desteğin maliyeti bu yıl cumhurbaşkanlığı için ayrılan bütçenin yarısından bile az” dedi. Teklifinde ücretsiz doğal gaz desteğinin bir yıl daha devam etmesini isteyen Uzun, “Ülkemizin ekonomik şartları ortadayken doğal gaz yardımı kesintiye uğramamalı. Aylık 25 metreküpün bulunan rezervin küçük bir kısmına tekabül ettiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hani yalandı?

CHP’li Uzun’un verdiği teklif, CHP’lilerin doğal gaz iftirasını kanıtladı. Bu durum, 2017’de Meclis’te, “AK Parti dünyanın en doğru icraatını da yapsa kimse bunu övmemizi beklemesin” diyen CHP’li Engin Altay’ın sözlerini akıllara getirdi. Takoz siyasetini benimseyen ana muhalefet partisinin hükümete engel çıkarabilmek için her konuda utanmadan yalan söyleyebileceğini kanıtlayan bu çelişki, gelecek icraatlarda da hükümete saldıracak olan CHP’nin kendi sözünün arkasında duramayacağını ve yalanlarla AK Parti’yi ve Erdoğan’ı hedef alacağını gözler önüne serdi.