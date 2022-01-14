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Medya Hani ülke iflas etmişti! Karar’da Davutoğlu’nu yalanlayan veriler
Medya

Hani ülke iflas etmişti! Karar’da Davutoğlu’nu yalanlayan veriler

“Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Ülke battı, Türkiye iflas etti” derken Karar yazarı koronavirüs salgınına rağmen Türkiye’nin ekonomideki başarılarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 01:41:00 -
Hani ülke iflas etmişti! Karar’da Davutoğlu’nu yalanlayan veriler

Karar’da öyle yazılar kaleme alınıyor ki… Karar yazarı Mehmet Ali Verçin bugünkü köşesi yazısında verdiği verilerle Ahmet Davutoğlu’nun söylemleri yalanladı. 

İşte Davutoğlu’nun yalanlayan o gerçekler…

Mehmet Ali Verçin “AK Partililer hariç kim olsa daha iyi yönetir ekonomiyi” başlıklı yazısında şunları söyledi:

2021 yılında Türkiye muhtemelen %11 büyüdü. İki milyonun üzerinde kişi iş buldu.

Fabrikaların çoğuna yurtiçi ve yurtdışından gelmiş ve en az üç aya yetecek kadar sipariş var.

Cari açık azaldı. Bütçe gelirleri olağanüstü miktarda arttı ve bütçe açığı azaldı. Hazineden para fışkırıyor, dense yeridir.

2021’de eşya üreten, taşıyan ve ticaretini yapan şirketler son beş yılda kazandıkları paradan daha fazlasını kazandı, nakitleri arttı, borçları azaldı.

Bu iyileşme, önümüzdeki yıllarda yatırımların ve/veya kurumlar vergisinin olağanüstü miktarda artacağı anlamına geliyor.



 

 

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