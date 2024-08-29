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Gündem Hani taşkınlar tarih olacaktı!
Gündem

Hani taşkınlar tarih olacaktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 15:15:00 -
Hani taşkınlar tarih olacaktı!

Göreve geldikten sonra “Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık” diyerek, geçmiş yönetimi karalayan ve 9 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük” iddiasında bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorumluluğundaki İstanbul, en ufak yağmurda sel suları altında kalıyor. Yıllardır şehrin dört bir tarafını, “10 milyar 600 milyon lira yatırım yaptık, İstanbul’daki su taşkınları sorununu çözdük” afişleriyle donatan İmamoğlu sorumluğundaki İstanbul, dün bir defa daha felaketi yaşadı. Dün etkili olan sağanak yağış sonrası birçok alt geçit ve cadde sular altında kaldı.

Göreve geldikten sonra “Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık” diyerek geçmiş yönetimi karalayan ve 9 Haziran 2021’de yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük” iddiasında bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorumluluğundaki İstanbul, en ufak yağmurda sel suları altında kalıyor. Yıllardır şehrin dört bir tarafını, “10 milyar 600 milyon lira yatırım yaptık, İstanbul’daki su taşkınları sorununu çözdük” afişleriyle donatan İmamoğlu sorumluğundaki İstanbul dün bir kez daha felaketi yaşadı. Dün etkili olan sağanak yağış sonrası birçok alt geçit, sokak ve cadde sular altında kaldı.

Avrupa Yakası’nda Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Bahçelievler ve Fatih’te etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyenler bazı iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy’de de sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü. Sağanak nedeniyle kentin bazı ilçelerinde yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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