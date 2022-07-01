Hani sen ülkücüydün Akşener! Erdoğan tansiyonu yükseltiyorsa sana ne?

İspanya'da 3 gün süren NATO liderler zirvesinin neticesi Türkiye'nin lehine oldu. NATO, İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin dediğine geldi; YPG ve FETÖ terör örgütü olarak tanındı. Ayrıca teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırıldı. İsveçli ve Finlandiyalı liderler, Türkiye'ye karşı taviz vermek zorunda kaldıklarını kabul etti.

Buna karşın Türkiye'deki muhalefet, ülkelerini lekelemek için ellerinden geleni ardına koymadı. Başta sözde ülkücü İYİ Parti olmak üzere milliyetçi geçinenler dahi Türkiye'yi itibarsızlaştırmak için saçma sapan gerekçeler ileri sürdü.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İYİ Parti'nin tutumu da masaya yatırıldı.

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Akşener İsveç adına, Finlandiya adına konuşuyor. "Tayyip Erdoğan NATO'ya girmelerine izin vermeyiz diyor, veto hakkımızı kullanırız diyor, tansiyonu yükseltiyor. Niye yükseltiyor?"

E niçin yükseltiyor Tayyip Erdoğan tansiyonu? "PKK'lı teröristlere sahip çıkıyorsunuz İsveç, FETÖ'cüleri koruyorsunuz, kolluyorsunuz Finlandiya" diyor. Bu sebeple yükseltiyor tansiyonu. Evet, yükseltiyor. Sen milliyetçi değil misin? Ülkücü olduğunu iddia etmiyor musun? Niçin bu tansiyonun yükselmesinden ki o tansiyonun yükselmesi şu açıdan önemli: Benim şehitlerim var ya! Güvenlik güçleri halen PKK'lıların saldırıları sonrası şehit oluyorlar.