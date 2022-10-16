Hani sansür vardı Kocasakal! Geniş geniş konuştular

Habertürk ekranlarından Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciası konuşuldu.

Kübra Par'ın Sayıştay Raporu'nu okuduğu sırada araya giren Prof. Dr. Ümit Kocasakal araya girerek, "Oto sansür böyle başlar işte siz kendinizi sınırlamaya başladığınız anda bu bir sansürdür." dedi.

Hani sansür vardı!

Ardından Kübra Par Sayıştay Raporunu okudu. Daha sonrasında da maden faciası enine boyuna konuşuldu. Sansür diyen Kocasakal ise ferah ferah konuşmasını sürdürdü. Diğer konuklarda kazayı konuştu.