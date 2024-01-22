Hani sağlık sorunları vardı! İçeride hasta adaylıkta usta

İşte ağır sağlık sorunları bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilen Ahmet Türk birden bire canlandı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti), Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı adayı oldu. DEM Parti, Ahmet Türk ve Devrim Demir'i aday göstereceğini açıkladı.

DEM Parti gururla sundu!

Ahmet Türk’ün adaylığına ilişkin açıklamayı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır yaptı. İlk tur seçimlerinde kentin mevcut belediye eş başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir'in halk oylamasında en çok oy alan iki aday adayı olduğunu belirten Keskin Bayındır, “Kürt siyasetinde ve yerel yönetimlerde önemli bir tecrübesi olan Sayın Ahmet Türk'ün yeniden aday olması için Mardin halkı, delegeler ve kent dinamikleri yoğun bir ısrar ve arayış içerisinde olmuştur. Öte yandan ön seçimlerde ikinci sırada yer alan Sayın Azad Yıldırım arkadaşımız kent dinamiklerinin, delegelerin ve halkımızın çağrısına uyarak demokratik bir olgunluk ve sorumlulukla aday adaylığından feragat ettiğini Mardin İl Seçim Koordinasyonumuza bildirmiştir. Ön seçimlerin yapılması sürecine ve kent dinamiklerinin çağrılarına demokratik bir duyarlılıkla karşılık veren Azad Yıldırım, Gülizar İpek Bilek ve diğer tüm aday adayı arkadaşlarımıza tüm Mardin halkı adına teşekkür ediyoruz. Buna göre 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Ahmet Türk ve Devrim Demir arkadaşlarımızın Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız olduğunu başta Mardin halkı olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk bildiğiniz gibi!

Tutuklanınca birden hastalanan, ancak tahliye edilince sağlığı yerine gelen Ahmet Türk adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasi mücadelemizin uzun bir tarihi var. Halkımız, zulme ve baskılara karşı geleceğini, kimliğini, dilini ve yerinde yönetime sahip çıkmak için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Önümüzde bir yerel seçim var. Ama bu Kürt halkının geleceğini ilgilendiren bir seçim" dedi.