Hani neredesiniz TÜSİAD’çılar? Bayraktar, Koç’u üçe katladı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, Selçuk Bayraktar'ın ödediği vergi miktarı hakkındaki yazısı...

Türkiye’nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı.. Türkiye’nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

44 yaşındaki Selçuk Bayraktar, onun yaşı kadar süre bu ülkede sanayicilik yapan, işadamlığı yapan, elindeki sopa ile halkı hizaya sokmaya kalkışan nice ismi geçip, birinci oldu..

Heeeyy. TÜSİAD’çılar.. Neredesiniz..

Milli Eğitim Bakanlığı’na, had bildirmeye kalkıyordunuz, daha bir hafta önce.

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“Eğitimde şu olmaz. Bu olmaz” diyordunuz.

Biz isterdik ki, Milli Eğitim çatısı altında ne olup, ne olmayacağını belirlemeye kalkarken, vergide de adınızdan bahsedilsin..

Hani neredesiniz?

Kiminiz babadan sanayici.. Kiminiz deden sanayici..

Kiminiz aile boyu tüccar..

Hani neredesiniz?.

İşini hakkı ile yapan..

“Yeri geldi 45 gün hangardan çıkmadım” diyen ve ideali uğruna, gecesini gündüzüne katan bir genç..

Engellemelere rağmen..

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