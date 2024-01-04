  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hani neredesiniz TÜSİAD’çılar? Bayraktar, Koç’u üçe katladı!
Gündem

Hani neredesiniz TÜSİAD’çılar? Bayraktar, Koç’u üçe katladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 10:47:00 -
Hani neredesiniz TÜSİAD’çılar? Bayraktar, Koç’u üçe katladı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bayraktar, Koç’u üçe katladı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, Selçuk Bayraktar'ın ödediği vergi miktarı hakkındaki yazısı...

Türkiye’nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı.. Türkiye’nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

44 yaşındaki Selçuk Bayraktar, onun yaşı kadar süre bu ülkede sanayicilik yapan, işadamlığı yapan, elindeki sopa ile halkı hizaya sokmaya kalkışan nice ismi geçip, birinci oldu..

Heeeyy. TÜSİAD’çılar.. Neredesiniz..

Milli Eğitim Bakanlığı’na, had bildirmeye kalkıyordunuz, daha bir hafta önce.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Eğitimde şu olmaz. Bu olmaz” diyordunuz.

Biz isterdik ki, Milli Eğitim çatısı altında ne olup, ne olmayacağını belirlemeye kalkarken, vergide de adınızdan bahsedilsin..

Hani neredesiniz?

Kiminiz babadan sanayici.. Kiminiz deden sanayici..

Kiminiz aile boyu tüccar..

Hani neredesiniz?.

İşini hakkı ile yapan..

“Yeri geldi 45 gün hangardan çıkmadım” diyen ve ideali uğruna, gecesini gündüzüne katan bir genç..

Engellemelere rağmen..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Türk Savunma Sanayisi: Füze gibi uçacak! Bakın ne yapacaklar
Türk Savunma Sanayisi: Füze gibi uçacak! Bakın ne yapacaklar

Teknoloji

Türk Savunma Sanayisi: Füze gibi uçacak! Bakın ne yapacaklar

Selçuk Bayraktar 'Her yerde yaşanabilir' diyerek açıkladı: Hiçbirimiz emniyette değiliz
Selçuk Bayraktar 'Her yerde yaşanabilir' diyerek açıkladı: Hiçbirimiz emniyette değiliz

Gündem

Selçuk Bayraktar 'Her yerde yaşanabilir' diyerek açıkladı: Hiçbirimiz emniyette değiliz

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu
PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

Siyaset

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu
Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu

Ekonomi

Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koç gibi gezi zekalı

Türk olmaya tüsiadcılar aynı CHP gibi bir cıvata icat etmeden bu ülkeyi sömürüyirlar.

masak, vergi dairesi başkanlığı BU TOPRAKLARDA DEVLETİN SIRTINDAN SIFIRDAN BAŞLAYIP HORMONLU BÜYÜYÜP MİLLETTEN ESİRGEYEN SAKLAYAN TÜM ASALAKLARI haramileri DİDİK DİK ETMELİ

.......................
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23