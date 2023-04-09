Hani millet ülkeden kaçıyordu? Rakamlar ortaya çıktı! Ha bu da birilerine kapak olsun

AK Parti iktidarının, çok sayıda insanı Türkiye'yi terk etmeye mecbur bıraktığını iddia eden çevrelerin rengini soldurtacak rakamlar geldi.

Gazeteci Ömer Aydın'ın "2020'de ülkemizden yurtdışına giden vatandaş sayısı 77 bin 810. Ülkemize dönen vatandaş sayısı 98 bin 349. 2021'de gidenler 103 bin 613. Türkiye'ye dönenler 124 bin 269 kişi" ifadelerini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Dünün "hızlı AKP'lisi" bugünün DEVA'lısı Mehmet Emin Ekmen katıldığı programda bir spikerin bebeği için dua ediyor:

"Umarım bir gün bu ülkeyi terk etmek zorunda kalmayacaktır. Hayatının son günlerinde zevk içerisinde Türkiye'de yaşayacaktır."

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Amin de nereden icabet etti?

Burası Demirperde ülkesi değil. Giden de var kalan da.

Yurtdışına her çıkanın ülkeyi terk ettiğini mi sanıyor? Yoksa başka birilerini mi kastediyor?

Cesur olsun, açık konuşsun da anlayalım.

Arada önce Fransa'da görev yapan meslektaşımız Ömer Aydın'ın sorusuna ve verdiği istatistiklere mutlaka göz atsın:

"Hani millet ülkeden kaçıyordu?

- 2020'de ülkemizden yurtdışına giden vatandaş sayısı 77 bin 810.

- Ülkemize dönen vatandaş sayısı 98 bin 349.

- 2021'de gidenler 103 bin 613.

- Türkiye'ye dönenler 124 bin 269 kişi." "