Hani israfı bitirmiştin Ekrem? Bakın İstanbul'un paralarını nereye saçmış

Seçim döneminde sürekli israf yapıldığını iddia eden ancak belgelerle ortaya koyamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun döneminde, reklam-tanıtım harcamaları dikkat çekti.

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, yaptığı sosyal medya paylaşımında İmamoğlu'nun yaptığı bu israfı belgeleriyle paylaştı.

İBB'NİN 2023 YILINDA YAPTIĞI REKLAM VE TANITIM HARCAMALARI

Konser, Kokteyl, Sosyal Medya Reklamları, Film Yapımı, Dijital ve Prodüksiyon İçerik Üretimi ve Yayınlanması, Tanıtım Materyalleri, Promosyon, Hediyelik Eşya, Organizasyon ihaleleri, toplam bedeli: 2.444.066.655,00 TL+KDV. Bu rakam, sadece aşağıda bilgileri verilen 13 adet ihalenin miktarı. Diğer ihalelerin içine dahil edilen reklam-tanıtım harcamaları hariç.

Yine bu rakama, Komisyon incelemesine sunulmayan; 991.429.875,00TL +KDV bedelli 2023/1346092 ihale kayıt nolu "İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım - Duyuru Çalışmaları Ve Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" ve 549.808.500,00 TL+KDV bedelli 2023/1347879ihale kayıt nolu "Muhtelif Video çekimleri, Film Yapımları, Kitap Ve Dergi Basımları, Medya / Basın Takip Hizmetleri İle Mobil İletişim Araçları temini Hizmet Alımı İşi" dosyalar hariç.

İSTANBUL'UN KAYNAKLARI BAKIN HANGİ İHALELERE GİTMİŞ

Bir kişinin siyasi kariyer planı için heba edilen İstanbul'un kaynaklarının nerelere gittiğinin göstergesi olan ihaleler:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1- 22.08.2023 tarih ve 2023/732948 ihale kayıt numaralı "İstanbul Genelinde Demokrasi Yüzyılında Yapılacak Muhtelif Kültürel &Sanatsal Etkinlikler, Sanat Organizasyonları, Tanıtım Ve Duyuru Hizmetleri İle Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı" ; 553.871.400,00 TL + KDV,

2- 20.03.2023 tarih ve 2023/156970 ihale kayıt numaralı "İstanbul Genelinde Yapılacak Muhtelif Kültürel & Sanatsal Etkinlikler, Sanat Organizasyonları, Tanıtım ve Duyuru Hizmetleri ile Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" 431.108.825,00 TL + KDV %19,92 keşif artışıyla 516.968.825,00 TL +KDV,

3- 03.04.2023 tarih ve 2023/163499 ihale kayıt numaralı "2023 Yılı Muhtelif Gençlik ve Spor Organizasyonların Tanıtım, Duyuru Çalışmaları Hizmet Alım İşi" 419.978.230,00 TL + KDV,

4- 05.01.2023 tarih ve 2022/1319365 ihale kayıt numaralı "2023 Yılı İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar İle Tanıtım – Duyuru Çalışmaları ve Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" 555.402.000,00 TL + KDV,

5- 05.01.2023 tarih ve 2022/1321943 ihale kayıt numaralı "2023 Yılı Muhtelif Video Çekimleri, Film Yapımları, Kitap Ve Dergi Basımları, Medya / Basın Takip Hizmetleri İle Mobil İletişim Araçları Temini Hizmet Alımı İşi" 283.233.000,00 TL + KDV,

6- 30.03.2023 tarih ve 2023/140000 ihale kayıt numaralı "Dijital ve Prodüksiyon İçeriklerin Üretilmesi ve Yayınlanması Hizmet Alımı İşi" 7.140.000,00 TL + KDV,

7- 26.04.2023 tarih ve 2023/229472 ihale kayıt numaralı "Prodüksiyon ve Promosyon Hizmet Alım İşi" 3.092.500,00 TL + KDV,

8- 25.07.2023 tarih ve 2023/636805 ihale kayıt numaralı "Muhtelif Turizm & Tanıtım Etkinlikleri, Muhtelif Turizm Organizasyonları, Duyuru Hizmetleri İle Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" 65.547.250,00 TL + KDV,

9- 07.08.2023 tarih ve 2023/652558 ihale kayıt numaralı "İstanbul Genelinde Yapılacak Muhtelif Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler, Muhtelif Kültür Ve Sanat Organizasyonları, Tanıtım Ve Duyuru Hizmetleri İle Muhtelif Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" 8.939.000,00 TL + KDV,

10- 01.06.2023 tarih ve 2023/379922 ihale kayıt numaralı "Basıl Materyaller, Tanıtım Ürünleri, Tanıtım Filmleri ve Dijital İçeriklerin Üretilmesi İşi" 3.070.000,00 TL + KDV,

11- 06.07.2023 tarih ve 2023/534823 ihale kayıt numaralı "Aylık Ulaşım Bültenleri, Yıllık Ulaşım Raporu İle İnteraktif Veri Ara Yüzü ve İçerik Geliştirme İşi" 9.935.000,00 TL + KDV,

12- 23.10.2023 tarih ve 2023/10026 12 ihale kayıt numaralı "Stratejik Yönetim Çalışmaları Kapsamında Analiz, Araştırma ve Veri Görselleştirme İşi" 6.999.500,00 TL + KDV,

13- 30.11.2023 tarih ve 2023/1153097 ihale kayıt numaralı "İstanbul Genelinde Organize Edilecek Muhtelif Toplantılar, Etkinlikler, Bu Etkinlik ve Organizasyonların Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Hizmetlerin Temin Edilmesi Hizmet Alımı İşi" 9.889.950,00 TL + KDV,

Detay bilgileri: 2023 Denetim Komisyonu Raporu s.43-73 arası