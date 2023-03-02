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Gündem Hani ifade özgürlüğünüz? 6'lı masanın toplantısında pankart açan gençlere müdahale!
Gündem

Hani ifade özgürlüğünüz? 6'lı masanın toplantısında pankart açan gençlere müdahale!

Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelen Altılı masa toplantısı iki genç tarafından "Yaşasın İttihat Terakki. Masadan eğer Mansur Yavaş çıkmazsa bizim adayımız Muharrem İnce." sözleriyle protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 22:54:00 - 2023-03-02 22:57:46

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen altılı masa toplantısı sürerken parti genel merkezine gelen iki genç, toplantıyı pankart açarak protesto etti. Protestoya katılan gençlerden biri, İttihat ve Terakki lehine slogan atarken protesto, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Parlamenter sisteme geri dönmek ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurulan altılı masa, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bu kez Saadet Partisi ev sahipliğinde 12. toplantısını gerçekleştirdi.

"Yaşasın İttihat Terakki"

Toplantı sürerken parti genel merkezi önüne gelen iki genç, altılı masayı protesto etti. Pankart açmaya çalışan gençler, "Yaşasın İttihat Terakki. Hükümet istifa diye nasıl diyebiliyorsak bu da bizim anayasal hakkımız. Masadan eğer Mansur Yavaş çıkmazsa bizim adayımız Muharrem İnce." sözlerini sarf etti.

Pankart açan gençler, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

 
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