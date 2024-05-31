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Gündem Hani hukuk yoktu hukuk! Ekrem'in 'ihaleye fesat' davasında yeni karar
Gündem

Hani hukuk yoktu hukuk! Ekrem'in 'ihaleye fesat' davasında yeni karar

Yeniakit Publisher
2024-05-31 13:10:00 - 2024-05-31 13:10:50
Hani hukuk yoktu hukuk! Ekrem'in 'ihaleye fesat' davasında yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı duruşmada ara karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir ihalede usulsüz yapıldığı iddiasıyla aralarında İmamoğlu ve 6 çalışanının olduğu kişiler hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla dava açılmıştı.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yeni duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada İmamoğlu avukatları ile davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece CHP İlçe Başkanı Halis Çiçekçi ile bazı partililer takip etti.

YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu söyleyerek, yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Duruşmada hakim ara kararı açıkladı. 3 kişilik bilirkişi grubundan yeni bir bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

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Yorumlar

urfalı ciğerci

fesatlık tek ihalede değil ciğerlerine kadar işlemiş

Türkiye de adalet mi

Süründür süründürebilğin kadar
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