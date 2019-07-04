0553 313 94 23

Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti

'Her şey çok güzel olacak.' sloganıyla yola çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehit yakınları ile Gazilerin kullandığı İstanbul Yardım Kartları'nı iptal edip yeniden açtıktan sonra şimdi de bazı 65 yaş üstü Ücretsiz Seyahat Kartları'nı kullanıma kapattı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Haziran 2019 Cuma günü Şehit yakınları ile Gazilere, İstanbul Yardım Kartları'nın 30 Haziran Pazar günü itibari ile kullanıma kapanacağı duyurulmuştu. Söz konusu kartların kullanıma kapatılma gerekçesi olarak da 'teknik bir arıza' olduğu ifade edilmişti.

Sosyal medyada kendilerine gönderilen mesaja tepki gösteren Şehit yakınları ile Gazilere henüz Pazar gününe gelinmeden 29 Haziran Cumartesi akşamı yeni bir mesaj gönderilmiş ve 'teknik sıkıntı'nın giderildiği açıklanmıştı.

İBB'den şehit yakınları ile gazilere mesaj! "Sosyal yardım kartlarınız bir süre kullanıma kapanacaktır

Şimdi de 65 yaş üstü kartları kullanıma kapandı!

Yaşanan bu karmaşık durumdan sonra yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez de bazı 65 yaş üstü Ücretsiz Seyahat Kartları iptal edildi. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 65 yaş üzerindeki kart sahipleri söz konusu kartların neden iptal edildiğini öğrenmeye çalışsa da İBB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

'Herşey çok güzel olacak' sloganıyla yola çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Yardım Kartları ve 65 yaş üstü Ücretsiz Seyahat Kartları ile ilgili aksaklıklar yaşatması vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:52
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. istanbul büyükşehir belediyesi
  4. 65 yaş üstü Ücretsiz Seyahat Kartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131 yabancısı oldu
    1. Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131..
    2. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    3. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    4. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    5. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    6. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    7. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    8. Kirli planın detayları açıklandı!..
    9. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    10. Angelino, yeniden Manchester City'de
    11. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    12. Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor
    13. Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde..
    14. SAÜ’lü öğrenci tasarım yarışmasında..
    15. Atlı jandarmalar sahillerde göreve..
    16. Memur, İşçi, esnaf ve çiftçi..
    17. Rus denizaltısındaki kazanın nedeni..
    18. Gıdı sarkmalarını önlemek bu 2 tarifle..
    19. Barcelona, Brandon Davies’i transfer..
    20. Galatasaray'da kombinelerin genel..
    21. Şanlıurfa’da kafede çıkan yangın..
    22. Kazada can pazarı: 4 yaralı
    23. KAYSO’dan Kayseri Mobilya Fuarına Tam..
    24. “Çin’e ne satabilirim dönemi başladı”
    25. Rektör Kılavuz’dan şehir protokolüne..
    26. Balıkesirli güreşçiler Kırkpınar’da
    27. AGÜ Öğrencileri, TÜBİTAK Proje..
    28. Hong Kong'daki protestolar
    29. Gediz Cezaevi kapatıldı
    30. Veri ihlali yapan Hong Kong merkezli..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”