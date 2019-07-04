Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Haziran 2019 Cuma günü Şehit yakınları ile Gazilere, İstanbul Yardım Kartları'nın 30 Haziran Pazar günü itibari ile kullanıma kapanacağı duyurulmuştu. Söz konusu kartların kullanıma kapatılma gerekçesi olarak da 'teknik bir arıza' olduğu ifade edilmişti.

Sosyal medyada kendilerine gönderilen mesaja tepki gösteren Şehit yakınları ile Gazilere henüz Pazar gününe gelinmeden 29 Haziran Cumartesi akşamı yeni bir mesaj gönderilmiş ve 'teknik sıkıntı'nın giderildiği açıklanmıştı.





İBB'den şehit yakınları ile gazilere mesaj! "Sosyal yardım kartlarınız bir süre kullanıma kapanacaktır

Şimdi de 65 yaş üstü kartları kullanıma kapandı!

Yaşanan bu karmaşık durumdan sonra yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez de bazı 65 yaş üstü Ücretsiz Seyahat Kartları iptal edildi. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 65 yaş üzerindeki kart sahipleri söz konusu kartların neden iptal edildiğini öğrenmeye çalışsa da İBB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

'Herşey çok güzel olacak' sloganıyla yola çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Yardım Kartları ve 65 yaş üstü Ücretsiz Seyahat Kartları ile ilgili aksaklıklar yaşatması vatandaşların tepkisine sebep oldu.