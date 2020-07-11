Hani eski borçtu! Bir CHP yalanı daha çöktü

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Altyapı şirketine borcunu ödemeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne haciz geldi. Başkan Zeydan Karalar'ın masa, koltuğu bile haczedildiği iddia edildi. Ancak Karalar'ın haciz şovunun perde arkası ortaya çıktı.

Borç 'eski' değil 'yeni'ymiş!

Haciz sırasında konuşan Karalar, "Şimdi belediyeye hacze geldiler. 2016 yılında parke işinden dolayı haciz işlemleri yapılıyor. Bugüne kadar parasını alamadığı için haciz işlemi gerçekleştiriyorlar. Makam odamı haczediyorlar" ifadesinde bulunmuştu.

Ancak Karalar'ın 'eski borç' dediği borcun, kendi döneminde alındığı ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, alınan borcun faturasını paylaşarak yalanı deşifre etti. Vatandaş belgeleri yayınlayarak, borcun Karalar dönemine ait olduğunu vurguladı.

Borçlar, Karalar'ın seçildiği tarihten sonraya ait

Belgelerde borcun, Karalar'ın belediye başkanı seçilmesinden sonraki tarihler olan 17 Haziran 2019 ve 27 Eylül 2019 tarihlerinde yapıldığı görüldü. Ancak belediyenin borçları ödeyebilecek durumdayken ödememesi ise dikkat çekti.

İşte o belgeler: