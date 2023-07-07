Hani derdiniz soğan ve patatesti? İphone derdi Sözcü'yü gerdi
Patates soğan edebiyatı yapan fondaş Sözcü gazetesi, yurt dışından getirilen telefonların harçlarına yapılan zam üzerinden İphone'ların derdine düştü.
‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar kapsamında, ‘Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise yüzde 228 artışla 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.
Fondaş Sözcü'nün konuyla ilgili yaptığı haber; Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.
Murat Alan'ın sunduğu Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla katkı verdiği programda; patates soğan edebiyatı yapan Sözcü'nün ABD'den getirilen İphone'ların derdine nasıl düştüğü gözler önüne serildi.