Hani alkol zıkkımlanmak medeniyetti! Laikçi kadınlar Bodrum'da neler yaptı neler

Olay, Cevat Şakir Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye meydanı girişinde kaldırıma çıktı. Park halindeki elektrikli scooterlara çarpıp dubaları, aydınlatma direğini ve çöp kovasını deviren otomobil, altında kırık duba ile bir süre seyretti. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü durmayıp kaçmaya çalıştı. Sürücü Ş.B. ve yanındaki M.Y. isimli kadın vatandaşlar tarafından durdurdu.

Alkollü kadın küfür ve tehditler savurdu

Araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve vatandaşlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olayın daha fazla büyümemesi için diğer vatandaşlar araya girdi. Kadın, tartıştığı adama küfür ve tehditler savurdu.

İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polise de direnip tekme atan M.Y. ile 2,20 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ş.B. ifade işlemleri için karakola götürüldü. Ş.B.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi.



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Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "polise mukavemet gösterme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Konuk ilgili soruşturma sürüyor.