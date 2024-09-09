Hani ABD'nin pasaportu bile dokunulmazdı? ABD vatandaşı Türk gencin şehadeti, alçak ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ABD vatandaşı Türk genç Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesini sert bir şekilde eleştirdi. Altınok, ABD'nin bu konuda sessiz kalmasına dikkat çekerek, uluslararası tepkilerin çifte standart içerdiğini ifade etti. Eygi'nin Filistin'e destek için orada bulunduğunu belirten Altınok, ABD’nin kendi vatandaşını dahi savunmaktan kaçındığını kaydetti. Altınok, bu tutumun insan hakları açısından büyük bir utanç olduğunu vurguladığı yazısında şunları dile getirdi:

"Dışişleri Bakanlığı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli ABD vatandaşı bir Türk'ün, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından alnından vurularak öldürüldüğü açıkladı. "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşını cinayete kurban veren ABD'den ise şu an için bir açıklama gelmedi. Gelse de İzmir'de ABD askerlerini protesto eden gençlerin kimsenin burnunun kanamadığı çuval eylemine gösterdikleri kadar sert bir tepki vermeyeceklerini biliyoruz.

Yurt dışına kapağı atan yaşıtları daha fazla et yediklerini ballandıra ballandıra anlatan videolar çekmekle meşgulken, ruhunu soykırıma uğrayan mazlumun yanında doyurmak için Filistin'e giden Ayşenur'un anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

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