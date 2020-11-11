Hangisi stratejiydi? Babası muhafazakarlardan oy dilenirken kızı muhafazakarları aşağılıyordu

TRT KJ’sinde sehven yazılan, “Atanıtkabir” ifadesi gündemde geniş yankı buldu. TRT ile aynı gün, “Atatkürk” ifadesini kullanarak büyük bir hata yapan Sözcü dahi, devlet kanalına saldırdı. TRT’deki ifadenin kasıtlı olduğu yönündeki iddialar da gündeme getirilirken, kurumun eski yapısı da tekrar akıllara geldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili’nde gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TRT’nin eskiden saatlerde İslam’a ve Müslümanlara saldıran isimlere yer verdiğini ve bunun sehven değil, kasıtlı bir şekilde yapıldığını hatırlattı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Başka kanalın olmadığı o günleri şöyle hatırlıyorum, Seynan Levent Salı günleri, akşamları bir program yapardı. ‘Yobazlar, gericiler, çarşaflılar, sakallılar İran kafasında insanlar, Türkiye Cumhuriyeti düşmanı insanlar…’ Saatlerce onun dindar insanlara karşı hakaretlerini biz hatırlıyoruz. Hatadan falan bahsetmiyoruz, bilinçli olarak programa çıkartılan, hem de babası siyasetçi olduğu için, bakan koltuğunda oturan birisinin kızı olması hasebiyle, sadece ve sadece o özelliği sebebiyle TRT’de saatlerce program yapan birisinden bahsediyoruz ve o birisi de Türkiye’deki geniş halk kesimlerine hakaretleriyle ekranda boy gösteriyordu.

Babası aynı politikayı izlese, gidip meydanlarda oy istediği insanlara da aynı söylemi tekrar ediyor olsa yine de helal olsun diyeceğim. Ama babası gider muhafazakar insanlardan oy dilenir, kızı ise ‘bunlar yobaz, bunlar gerici, bunların İran’a gitmesi gerekir’ diyordu.”

Murat Alan ise, “Acaba hangisi strateji yapıyordu?” dedi.