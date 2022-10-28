Hangisi daha korkunç: 'Huggy Wuggy' mi, başıboş köpekler mi? Oyun için bile uyarıda bulunan Aile Bakanı, bu teröre neden sessiz?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son zamanlarda çocukların psikolojisini etkileyen Poppy Playtime isimli video oyunundaki “Huggy Wuggy” isimli ucube ile ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Peki video oyunundaki bir canavardan etkilenen çocuk psikolojisi, çocukların ölümüne bile sebep olan başıboş köpek saldırılarından etkilenmemesi mümkün mü?

Aile Bakanlığı "Huggy Wuggy" isimli ucube için açıklama yapmıştı

Aile Bakanlığı'nca Poppy Playtime isimli video oyunundaki “Huggy Wuggy” karakterinin çocuklarda korkuya neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

“Bu karakter sosyal medyada pek çok içerikte korkutucu bir unsur olarak kullanılmaktadır. Kısa sürede hem dijital medyada hem de oyuncak haliyle piyasada yayılan bu karakterin fiziksel özellikleri itibarıyla çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların bu görsele maruz kalmasının psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu oyuncağın çocuklara alınması, Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir.”

Başıboş köpekler, çocuk ölümlerine ve travmalara neden oluyor

Sokaklarda başıbozuk halde dolaşan başıboş köpekler, çocukların ölmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Mahra Melin Pınar, Mehmet Özer, Ruken Kolcu, Ali Asaf Savaş gibi çocuklar hayatını kaybederken saldırılara uğrayan birçok çocuk ise ağır bir tedavi sürecinden geçerek büyük travmalar yaşıyor.

LGBT için bile açıklama yapan Aile Bakanı, ölen ve yaralanan çocukları görmezden geliyor

Ailelerin tepki gösterdiği sapkın girişimlere yönelik başlatılan ve hiçbir olayın yaşanmadığı LGBT dayatmasına karşı vatandaşların tepki göstermek için gerçekleştirdiği Büyük Aile Buluşması eyleminden rahatsız olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk ölümleri ve yaralanmalarına karşı sessizliğini koruyor. Her konuya açıklama yapan Bakan Yanık, yaşanan ölümler nedeniyle ailelerle iletişim kurmaktan kaçınıyor.

Hangisi daha korkunç: Sokaklarda çocukları parçalayan köpekler mi, video oyunundaki bir canavar mı?

Aileleri "Huggy Wuggy" isimli ucubeye karşı yerinde bir uyarı yapan Aile Bakanlığı'nın, çocukların sokaklarda ve parklarda saldırılara uğramasına sessiz kalması tepki çekiyor. Huggy Wuggy için açıklama yapan bakanlık, başıboş köpekler için açıklama yapmaması ve bu konuyla ilgili harekete geçmemesi dikkat çekiyor.

Vatandaşlardan yoğun şikayet var

Sokaklarda güvenliği tehdit ederek terörize eden, yaban hayatını yok eden, köylülerin hayvanlarını telef eden, başta çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere vatandaşların ölümüne ve yaralanmalarına neden olan başıboş köpekler büyük tepki çekiyor. Hükümete seslenen vatandaşlar, başıboş köpeklerin toplanmasını istiyor.