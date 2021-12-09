  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hangisi daha büyük kadın düşmanı? Tatlıses mi, Güney mi?
Gündem

Hangisi daha büyük kadın düşmanı? Tatlıses mi, Güney mi?

Ahmet Hakan, Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesini “Kadın düşmanına nasıl ödül verilir? Kadın döven adam o” sözleriyle eleştiren çevreleri “Yılmaz Güney anısına ‘Büyük Onur Ödülü’ verilseydi... Bu tipler, 'Yaşa! Var ol!' çekerlerdi. Böylesi bir riyakârlıktır söz konusu olan” diyerek tefe koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:03:00 -
Hangisi daha büyük kadın düşmanı? Tatlıses mi, Güney mi?

Ahmet Hakan, Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesini eleştiren çevrelere köşesinden cevap verdi. Hürriyet’teki yazısında, Tatlıses’e ödül verilmesini “Kadın düşmanına nasıl ödül verilir? Kadın döven adam o... Bu adam nasıl ödüllendirilir” sözleriyle hedef alan çevreleri tefe koyan Hakan, “Yılmaz Güney anısına ‘Büyük Onur Ödülü’ verilseydi... Bu tipler, 'Yaşa! Var ol!' çekerlerdi. Böylesi bir riyakârlıktır söz konusu olan” ifadelerini kullandı. 

Karısının üzerinden arabayla geçmiş, hakim öldürmüştü 

Bilindiği gibi, solak tayfanın göklere çıkardığı Yılmaz Güney, kısa süre eşi olan sanatçı Nebahat Çehre'nin başına kadeh koyup sarhoşken ateş etmiş, meydan dayağı çekip arabasıyla üzerinden geçmişti. Aynı Güney, film çekimi için gittiği Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, “yan baktı” diye Sefa Mutlu adlı bir hakimi öldürmüş, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezasını çekmeden hapishaneden kaçmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı
Ekonomi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oran açıklandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde(MTV) Değerlendirme Oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Burak attı Lille turladı
Spor

Burak attı Lille turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille, G Grubu'nda Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fransızların maçtaki ilk golünü Burak Yılmaz attı...
İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!
Siyaset

İmamoğlu, 'aday olacak mısınız?' sorusuna adeta dalga geçerek cevap verdi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reuters'a konuştu. "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap veren İm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay