Hangisi daha büyük kadın düşmanı? Tatlıses mi, Güney mi?

Ahmet Hakan, Altın Kelebek’te İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesini eleştiren çevrelere köşesinden cevap verdi. Hürriyet’teki yazısında, Tatlıses’e ödül verilmesini “Kadın düşmanına nasıl ödül verilir? Kadın döven adam o... Bu adam nasıl ödüllendirilir” sözleriyle hedef alan çevreleri tefe koyan Hakan, “Yılmaz Güney anısına ‘Büyük Onur Ödülü’ verilseydi... Bu tipler, 'Yaşa! Var ol!' çekerlerdi. Böylesi bir riyakârlıktır söz konusu olan” ifadelerini kullandı.

Karısının üzerinden arabayla geçmiş, hakim öldürmüştü

Bilindiği gibi, solak tayfanın göklere çıkardığı Yılmaz Güney, kısa süre eşi olan sanatçı Nebahat Çehre'nin başına kadeh koyup sarhoşken ateş etmiş, meydan dayağı çekip arabasıyla üzerinden geçmişti. Aynı Güney, film çekimi için gittiği Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, “yan baktı” diye Sefa Mutlu adlı bir hakimi öldürmüş, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezasını çekmeden hapishaneden kaçmıştı.