  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hangi yeni tedbirler alınacak? Son dakika korona tedbirleri
Gündem

Hangi yeni tedbirler alınacak? Son dakika korona tedbirleri

Artan korona vakaları nedeniyle hafta sonları saat 10:00 - 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız.” açıklaması sonrası hangi yeni tedbirler alınacak? Yeni korona tedbirleri neler olacak? soruları sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:00:00 -
Hangi yeni tedbirler alınacak? Son dakika korona tedbirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ‘Yeni tedbirler olacak mı?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı
Dünya

Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı

Fransa Senatosu'nun dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararıyla ilgili Azerbaycan nota verince, Fransız Dışişleri Bakanl..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay