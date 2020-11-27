Hangi yeni tedbirler alınacak? Son dakika korona tedbirleri
Artan korona vakaları nedeniyle hafta sonları saat 10:00 - 20:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız.” açıklaması sonrası hangi yeni tedbirler alınacak? Yeni korona tedbirleri neler olacak? soruları sorulmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ‘Yeni tedbirler olacak mı?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız."