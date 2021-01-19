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Eğitim Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?
Eğitim

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

15 Şubat’ta hangi sınıflar açılıyor? Koronavirü salgını sebebiyle uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını, 15 Şubat’ta hangi sınıfların okula döneceğini araştırıyor. Peki, hangi sınıflar açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:56:00 -
Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle 21 Eylül’de başlatılan kademeli yüz yüze eğitim 20 Kasım’da iptal edildi. Öğrenciler 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başlayacak. 15 Şubat Pazartesi günü ise ikinci yarıyıl başlayacak. Peki, hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamayı planladıklarını belirtti. Hangi sınıfların yüz yüze eğiteme başlayacağı, sürecin nasıl devam edeceği konusunun şubat ayı başında açıklanacağını ifade etti.

Bakan Selçuk, “Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz” dedi.

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