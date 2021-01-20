Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yarıyıl tatilinden sonra okullar açılacak mı?

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, “15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz. Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Kabine’nin alacağı kararlara bağlı.” dedi.

Bakan Selçuk’un yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda hareket edileceğini açıklamasından sonra gözler Bilim Kurulu’na çevrildi.

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuşmasının devamında, "Okulların ne zaman açılmasıyla ilgili Doktor Ateş Kara olarak cevap verebilirim. Birincisi okullarımızın açılmasını sağlamamız lazım. Okullarımızın açılmasını sağlamada hem birey olarak, hem veliler olarak, hem de toplum olarak bazı görevlerimiz var. Bu dönemde maske ve mesafeye ne kadar dikkat edersek, vaka sayılarımız ne kadar aşağıya doğru inerse, okulların erken açılma ihtimali de o kadar var. Okullar açılırken de, burada basamak basamak olması gerektiğini düşünüyorum. Önce; en fazla okula gitmeyi veya en fazla bire bir eğitim almayı ihtiyaç duyan gruplar olmalı. Ana sınıfı ve ilkokul 2’inci sınıfa kadar olabilir. Aynı şeyi üniversitelerimiz içinde söylememiz gerekiyor. Okullarımızın ve üniversitelerimizin açılması için toplum olarak hep birlikte maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım” şeklinde konuştu

Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Böylelikle 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 30 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlayan okullarda birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.