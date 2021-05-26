Hangi savcı hakim nereye atandı? Hakim savcı atamaları! HS yaz kararnamesi 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 2582'si adli 488'i idari olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti .2582'si adli 488'i idari olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakim ve savcı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK yaz kararnamesine göre, Savcı Can Tuncay terfi ettirilerek İzmir Başsavcıvekilliğine getirildi, Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan da Ankara Başsavcıvekilliğine getirildi. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır'a, Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz Yargıtay savcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu'na TBMM'nin göndereceği 7 üye de belirlendi. Buna göre, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi.

Hakim savcı görev yeri değişikliği listesi

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