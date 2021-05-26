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Gündem Hangi savcı hakim nereye atandı? Hakim savcı atamaları! HS yaz kararnamesi 2021
Gündem

Hangi savcı hakim nereye atandı? Hakim savcı atamaları! HS yaz kararnamesi 2021

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) binlerce hakim ve savcının meraklı gözlerle beklediği 2021 yaz kararnamesini yayınladı. HSK yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. İşte hakim savcı atamaları listesi, hakim savcı kararnamesi 2021 listesi, hakim savcı yaz kararnamesi ile hangi hakim savcı nereye atandı? İşte 2021 HSK yaz kararnamesi 2021 görev yeri değişikliği ve yeni atama yerleri listesi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 09:43:00 - 2021-05-26 09:45:00
Hangi savcı hakim nereye atandı? Hakim savcı atamaları! HS yaz kararnamesi 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 2582'si adli 488'i idari olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti .2582'si adli 488'i idari olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakim ve savcı atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK yaz kararnamesine göre, Savcı Can Tuncay terfi ettirilerek İzmir Başsavcıvekilliğine getirildi, Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan da Ankara Başsavcıvekilliğine getirildi. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır'a, Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz Yargıtay savcılığına, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu'na TBMM'nin göndereceği 7 üye de belirlendi. Buna göre, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK’ya üye olarak seçildi.

Hakim savcı görev yeri değişikliği listesi

HSK hakim savcı atama listesi için tıklayın

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Yorumlar

saffet

esas olan adam kayırma nın önlenmesi avukat degil vatandaş dinlenmesi Özellikle hakimler savcılara yalancı yarıya yarıya tazminat öleşelim şahitinden çok resen göz önüne alacagı tam inceleme araştırma yetkisi verilmesi
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