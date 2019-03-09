Hangi sandıkta oy kullanacağım? | YSK seçmen sorgulama

Ülkemiz, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına giderek, 5 yıl boyunca görev alacak olanmahalli idarecilerini seçecek. Söz konusu seçimlere yaklaşık 22 günlük bir süre kalırken, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden milyonlarca vatandaş, YSK'nın aktif hale getirdiği seçmen sorgulama sistemi hakkında araştırma yapıyor. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Hangi sandıkta oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.

Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.

Çağrı merkezi kuruldu

YSK, seçimlerle ilgili vatandaşların tüm sorularına cevap verebilecek bir çağrı merkezi de oluşturdu. "444 99 75" numaralı çağrı merkezinden, seçmen kaydı da sorgulanabiliyor. Nerede oy kullanabileceğini bu hat üzerinden öğrenebilen seçmenlerin tüm soruları çağrı merkezi aracılığıyla yanıtlanıyor.