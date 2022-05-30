Hangi sabun, hangi hastalığa iyi gelir? Evde doğal sabun nasıl yapılır? Pratik, sağlıklı ve onarıcı

Asırlardır sabun hayatın her alanında kullanılmakta. Vücut temizliği, çamaşır temizliği, beyaz eşya temizliği derken her seferinde yapısında ne olduğunu bilmediğiniz bir temizlik maddesini kullanıyorsunuz. Artık bu durumu değiştirmek istiyorsanız, sizlere bu yazımızda en doğal malzemelerden oluşan sabun tarifleri önereceğiz.

İşte, cildinizin ihtiyacına göre kendi evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz doğal sabunlar! Evde doğal sabun nasıl yapılır?

Tüm Ciltler İçin Uygun Doğal Zeytinyağlı Sabun

Malzemeler:

1 çay kaşığı kaya tuzu

120 ml zeytinyağı

40 ml saf su

Beyaz temiz kül

Hazırlanışı:

Zeytinyağı özlü doğal el sabunu hazırlamak ister misiniz? Yanıtlar evet ise malzemeler listesini gözden geçirebilirsiniz. Tüm malzemeler hazırsa başlıyoruz: Temiz külleri bir tencere içine dökün ve suyu ekleyip ısıtma işlemini başlatın. Kaynamadan ocağın altını kapatın. Soğumasını bekleyin. Karışımın içine bir adet yumurta bırakıp malzeme oranını test edebilirsiniz. Eğer yumurtanın yarısı karışımın içinde ise kül oranı gayet iyi ayarlanmış diyebilirsiniz. Farklı ve ufak bir tencere içinde, zeytinyağını ısıtmaya başlayın. Isınan yağı birkaç dakika dinlendirdikten sonra küllü karışımı ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırmaya başlayın. Şimdi sıra kaya tuzunu ekleme zamanı. Kaya tuzunu ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Tüm karışım kıvam aldıysa sabunun ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Kıvam alan karışımı dilediğiniz şekildeki sabun kalıbına aktarın ve hiçbir şekilde hareket etmeden 2 gün dinlendirin. 2 gün geçince kalıptan çıkan sabunun iyice kurumasını bekleyin. Kuruma işlemi için yaklaşık 50 güne ihtiyacınız vardır. Kuruyan sabunu dilediğiniz zaman temizlik için kullanabilirsiniz.

Sivilceleri Yok Eden Doğal Sabun Tarifi

Malzemeler:

Badem yağı

Kekik yağı

Kül suyu

Hindistan cevizi yağı

Kuru kekik

Hazırlanışı:

Şimdi deneyeceğiniz sabun tarifi, cildi sürekli sivilcelenen kişiler için oldukça etkilidir. Çünkü kullanılan malzemeler cildi arındıran ve sivilce oluşumuna izin vermeyen ürünlerden oluşuyor: Ufak bir tencere içinde kül ve suyu karıştırarak ısıtın. Ayrı bir tencere içinde içinde bitkisel yağları karıştırıp ısıtın. Her iki karışımı ayrı ayrı ısıttıktan sonra birleştirin ve güzelce karışmasını sağlayın. Karışan bu sıvı maddeler bir süre sonra kıvam alacak ve kalıplara dökülmek için hazır hale gelecektir. Kıvam alan karışımı, sabun kalıbına döküp 2 gün dokunmadan bekletin. Kalıp eğer hareket ederse sabunun şekli istediğiniz gibi olmayabilir. Kalıp içinde donan sabunu, açık ve temiz bir ortama alıp yaklaşık 40 gün kadar kuruması için bekleyin. Kuruyan sabunu artık cildiniz için kullanabilirsiniz. Bu sabun cildinizdeki sivilcelere iyi gelecektir.

Antioksidan Yeşil Çay Sabunu

Malzemeler:

80 gr zeytinyağı (8 yemek kaşığı)

30 gr yeşil çay ya da kamelya yağı (3 yemek kaşığı)

10 gr yeşil çay tozu (1 yemek kaşığı)

300 g shea yağı (2 ½ bardak)

125 g kül suyu yarım fincan

320 ml demineralize su (1 ½ bardak)

Yeşil çay özü (tercihe göre)

450 gr Hindistan cevizi yağı (3 ½ bardak)

Hazırlanışı:

Yeşil çayın vücuttaki zararlı maddeleri temizlediğini biliyor musunuz? Doğal sabun yaparken yeşil çaydan faydalandığınızda, cildinizdeki zararlı maddelerin kolayca atılmasını sağlayabilirsiniz: Kül suyu ile saf suyu bir tencere içinde karıştırarak ısıtmaya başlayın. Daha sonra ayrı bir ufak tencere içinde shea ve Hindistan cevizi yağını ısıtarak karıştırın. Bu karışıma birkaç dakika sonra zeytinyağını ilave edin. Şimdi net olarak 30 gram yeşil çay yağı ve 10 gram yeşil çay tozunu hazırlayın. Isınan yağları büyük bir kap içine dökün ve çayı da ekleyin. Tüm karışımı güzelce harmanlayın. Karışan malzemelerden macun kıvamını elde ettiğiniz sırada, yeşil çaylı malzemeleri ekleyin. Tam kıvamını aldığında sabun kalıplarına bu karışımı dökün ve bir gün boyunca kalıpları hareket ettirmeyin. Pürüzsüz bir sabun hazırlamak için bu aşama çok önemli. İlk bekleme süresi dolduğunda, sabunlarınızı kalıptan çıkararak istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Eğer şekilli kalıplara döktüyseniz, bu sabunları yaklaşık bir ay boyunca kuruması için temiz ortamda bekletin. Yeşil çaylı sabun ile cildiniz daha da sağlıklı olacak ve sivilcelerden uzak kalacaktır.

Hangi sabun, hangi hastalığa iyi gelir?

Argan Sabunu: Saç dökülmelerinde etkili çözümdür, fas sabunu olarak da bilinir.

Avakado Sabunu: Cildin nem dengesini düzenler, güçlü bir toniktir. Köpüğü ile masaj yapılarak esnek ve dinç bir görünüm sağlar. Ciltte oluşan lekeleri giderir.

Ballı İnci Tozu Sabunu: Yüz ve vücut sıkılaştırıcı olarak kullanılır, parlatma özelliği de vardır.

Biberiye Sabunu: Saçtaki ve vücuttaki yağı alır, ayrıca yağ sökücü özelliği vardır.

Çitlenbik (Bıttım) Sabunu: Bakım gerektiren saç ve vücutlar için idealdir.

Böğürtlen Sabunu: Cilt temizliğinde güçlü bir toniktir.

Buğday Sabunu: Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.

Çam Sabunu: Yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermotolojik bir sabundur.

Civanperçemi Sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

Çilek Sabunu: Kuru ciltler içindir. Pullanmayı giderir.

Damla Sakızı Sabunu: Özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda yüz sarkmalarına karşı botoks etkisi yapan bir sabundur.

Defne Sabunu: Derideki gözenekleri açmak için ve deri hastalıklarında kullanılır. Saç köklerini de canlandırır.

Enginar Yaprağı Sabunu: El ve ayak şişkinliklerine iyi gelir.

Fesleğen Sabunu: Kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığına iyi gelir. Sivrisinek ve haşere ısırmalarında iyileşme sağlar.

Fransız Lavantası:17 yaş üzeri akne ve sivilce sabunudur.

Gül Yaprağı sabunu: Hassas ciltler için makyaj temizliğinde kullanılır.

Havuç Sabunu: Güneş lekeleri ve çiller içindir.

Himaliya Tuzu Sabunu: Saçı besler. Boyalı saçlarda kullanılır.

Hindiba Sabunu: Romatizma ve kas ağrılarında etkilidir. Ayrıca gut hastalığına da iyi gelir.

Hindistan Ceviz Sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Ihlamur Sabunu:Deri kaşıntıları, yanık ve iltihaplanmalara iyi gelir. Cilt lekelerine de iyi gelir.

Isırgan Sabunu: Saç dökülmelerine karşı ve kepek tedavisinde kullanılır.

İncir Sabunu: Peeling etkisiyle mat ciltleri yeniler, hücre gelişimini destekler.

Kakao Sabunu: Hamilelik sonrası oluşan çatlakların giderilmesinde etkilidir.

Kantoron Sabunu: Antiseptik özelliği ile yarada mikrop oluşmasını önler.

Kara Üzüm Sabunu: Cilt koruyucudur ve varis tedavisinde kullanılır.

Karanfil Sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Katran Sabunu: Egzama tedavisi ve kaşıntı için kullanılır.

Kayısı Sabunu: Kuru ciltler için nemlendirici olarak kullanılır.

Kefir Sabunu: Cilt ve yüz temizliğinde kullanılır, pullanmayı önler.

Kil Sabunu: Ölü derileri temizler, cilde canlılık verir.

Kükürt Sabunu: 14, 17 yaş ergenlik dönemi sivilce sabunudur.

Kivi Sabunu: Kuru ciltler için ideal nemlendirici sabundur.

Keçi Sütü Sabunu: Cilt ve yüz lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

Leylak Sabunu: Hoş kokusuyla gergin ve yumuşak bir cilde sahip olursunuz.

Limon Sabunu: Yağlı ciltler için ideal temizleyicidir.

Melisa Sabunu: A vitaminli, cilt güzelleştirici ve ferahlatıcı sabun.

Maydonoz Sabunu: Cilde ve saç dökülmelerine iyi gelir. Ergenlik sivilcelerine de iyi gelir.

Menekşe Sabunu: Hassas ciltlerde kızarıklık ve alerjide kullanılır.

Meyan Kökü Sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır.

Nane Sabunu: Mikrop kırıcı sabundur. Özellikle emziren bayanlara tavsiye edilir.

Nar Sabunu: Yaşlılığı tersine çeviren, cilt besleyici ve sıkılaştırıcı.

Okaliptus Sabunu: Siyah nokta ve gözenekler için.

Okyanus Sabunu: Ferahlatıcı duş sabunudur.

Orkide Sabunu: Derin kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Pürüzsüz parlak bir cilt oluşmasını sağlar.

Papatya Sabunu: Kleopatra'nın güzelliğini borçlu olduğu papatya yağından yapılan cilt sabunudur.

Vanilya Sabunu: Cilde canlılık kazandırır. Yüz bakım sabunudur. Akne ve sivilcelerde de tavsiye edilir.

Portakal Sabunu: Kuru ciltler için ideal nemlendiricidir. Ayrıca kırışıklıklara iyi gelir.

Rezene Sabunu: Cilde peeling yaparak kan dolaşımını hızlandırır. Cilt şişkinliklerini alır ve cildin esnekliğini korur.

Salyangoz Sabunu: Cilt gerginleştirici yüz ve cilt bakım sabunu.

Sarımsak Sabunu: Saç dökülmesi, kepek ve saç kırılmalarında etkilidir.

Tarçın Sabunu: Ayak ve vücut terlemelerine karşı kullanılır, alerji ve hassas ciltler içindir.

Vişne Sabunu: Siyah nokta ve sivilce oluşmasını engeller. Ayrıca peeling görevi de görür.

Yasemin Sabunu: Hassas, kuru, kırışık ve yaşlanan ciltlerde gençleştirici ve destekleyicidir.

Y.Elma Sabunu: Cilt kızarıklıkları ve yaralara karşı kullanılır.

Yosun Sabunu: Selülit tedavisinde kullanılır ayrıca yağ sökücü özelliği vardır.

Yılan Yağı Sabunu: Saç dökülmelerinde ve saç uzatmada kullanılır.

Zambak Sabunu: Cildi gerginleştirerek daha genç ve diri görüntü sağlar. Göz altı kırışıklıklarında etkilidir.

Zencefil Sabunu: Cilde gerginleştirici, alerji, doğum lekeleri ve makyaj lekelerinde kullanılır.

Zeytinyağı Sabunu: Antiseptik bir sabun olup pişik, ısırık, sivilce, mantar gibi hastalıkları yok ettiği görülmüş olup cilde canlılık kazandırır.

Zehir Çiçeği Sabunu: Uyuz, deri kaşıntıları, bit , pire gibi zararlı haşere ve arı sokmalarında etkilidir.