Hangi parti ne kadar oy alıyor? Son seçin anket sonuçları AK Parti CHP MHP İYİ Parti oy oranları

Son dakika son anket sonucu Cumhur İttifakı oy oranı. Son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında bir erken seçim olduğunu iddia etmesinden sonra erken seçim yine Türkiye’nin gündemine geldi. AK Parti ve MHP yani Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacak dese de muhalefet partileri her ortamda bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemekte. Peki olası bir erken seçimde hangi parti ne kadar oy alır? İşte son seçim anket sonuçları.