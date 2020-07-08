Hangi parti ne kadar oy alıyor? Son seçin anket sonuçları AK Parti CHP MHP İYİ Parti oy oranları
Son dakika son anket sonucu Cumhur İttifakı oy oranı. Son anket sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında bir erken seçim olduğunu iddia etmesinden sonra erken seçim yine Türkiye’nin gündemine geldi. AK Parti ve MHP yani Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacak dese de muhalefet partileri her ortamda bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemekte. Peki olası bir erken seçimde hangi parti ne kadar oy alır? İşte son seçim anket sonuçları.
Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş katıldığı bir televizyon programında "Cumhur İttifakı'nın doğal oy sınırını da aşarak bugüne yüzde 53 bandının üzerine çıktı." ifadesini kullandı. Son anketler olarak paylaşılan verilerle ilgili GENAR Başkanı İhsan Aktaş, bu pazar seçim olsa hangi partinin ne kadar oy alacağını açıkladı. İhsan Aktaş’a göre, AK Parti ikinci sıradaki CHP’ye iki kaçtan fazla fark atıyor.
Cumhur İttifakı oy oranı ne?
Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilemeyeceğini iddia edenler anket sonuçları adeta tokat niteliğinde. Genar’ın anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 45.4 oy alırken MHP yüzde 9.8 oy oranına sahip olmakta. Cumhur İttifakının toplam oyları ise yüzde 55.2 oy alıyor.