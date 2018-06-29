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Hangi meslek gruplarının boyun fıtığı olma riski daha yüksek?

Boyun fıtığı neden olur? Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığının teşhisi ve tedavisi nasıl olur?

29 Haziran 2018 Cuma 17:40
Hangi meslek gruplarının boyun fıtığı olma riski daha yüksek?

Boyun fıtığı, boyun omurları arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalıktır. Boyun omurları omurga sisteminin en hassas omurlarıdır. Bu nedenle boynun her yöne hareketini sağlayan disk yapısında görülen kayma ve hasar boyun bölgesine zarar verir. Genellikle mesleki hastalık olarak tanımlanan boyun fıtığının tedavi ve önlemi alınmazsa hastanın felç olma ihtimali yüksektir.

BOYUN FITIĞI NEDEN OLUR?

Boyun fıtığı genellikle; öğretmen, şoför, bedensel olarak ağır işler yapanlar ve masa başında çalışanlarda daha fazla görülür. Omurlardaki disk zedelenmesi olan boyun fıtığı ilerleyen yaşlarda kireçlenmeyle birleşerek kol ve bacaklarda probleme ve refleks sorunlarına neden olabilmektedir. Boyun fıtığı zorlama ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıktığı gibi büyük ölçüde de stresle beraber gelen sinir kasılmaları sebebiyle olur.

BOYUN FITIĞI İKİ TÜRLÜ GÖRÜLÜR

Şiddetli boyun ve kol ağrılarının habercisi olduğu boyun fıtığı, iki evre şeklinde görülebilir. Sınıflandırmaya göre boyun fıtığı rahatsızlığın daha yolun başında olan tedavi sürecindekiler ve ilerlemiş ameliyat durumunda olan hastalar olarak ikiye ayrılır.

Boyun fıtığı tedavisinde ilk önce tavsiye edilen ameliyatsız yöntemlerle tedavi yapılmasıdır.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun fıtığıyla beraber oluşan ağrı yalnızca boyun bölgesinde ağrıya yol açmaz. Aynı zamanda boyun, kol, sırt, bel ve hatta bacağa kadar giden şiddetli ağrılara neden olabilir. Bacağa giden ağrılarla beraber yürüme bozuklukları da baş gösterebilir. Sinir sistemi ile ilgili olan fıtık problemi sinirlerin ulaşabildiği her uzva ağrı olarak ulaşabilir.

Teşhisin hayati önem taşıdığı boyun fıtığında ağrının nasıl ve ne şekilde geldiği de hastalığın teşhisinde önemli bir detaydır. Boyun fıtığı ağrısı sadece boyunda görülmez, aynı zamanda boyun ve kol bölgesinde eş zamanlı olarak görülürken bir yandan da kol ve parmak uçları çizgisinde uyuşmalara his kayıplarına yol açar. Bir tek boyun ağrısı diğer hastalıklardan; boyun düzleşmesi, boyun tutulması, boyun bölgesi tümörleri, sırt fıtığı, sırtta dar kanal ve sırt bölgesi tümörü gibi sıkıntıların habercisi de olabilir. Bu nedenle doğru teşhis büyük önem arz eder.

İşte, boyun fıtığı belirtileri;

Ense, kol, omuz ve sırt bölgesinde bütüncül bir ağrı

Ayrıca kolda ve ellerde çok şiddetli ağrı

Kas spazmı

Boyunda düzleşme ve eğrili

Boyun hareketlerinde zorlanma

Bulantı, kulak çınlaması, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu

Elektriklenme

Koldan parmak uçlarına kadar uyuşukluk ve karıncalanma hali

Kol kuvvetini kaybetme

AMELİYAT OLURSANIZ DİKKAT!

Kuvvet kaybı, uyuşma ve adale erimesi belirtileri hissedildiği takdirde bir beyin ve sinir cerrahına başvurmak elzemdir. Görülen belirtilerin yoğunluğuna göre boyun fıtığı ameliyatı olunabilir. Aksi takdirde boyun fıtığı ilerleyen evrelerde sinir zedelenmesine bağlı olarak sinir kaybı ve devamında da omurilik sıkışması sonucu felce, küçük ve büyük abdesti yapamama, kaçırma gibi problemlere kadar gidebilir. İleri safha belirtiler görülmeden ve geç kalınmadan teşhisin konarak tedaviye başlanması gerekir. Felç durumunda olan hastalar için ameliyatın herhangi bir fayda vermesi söz konusu olmayabilir.

BOYUN FITIĞINDA TEŞHİS VE TEDAVİ

Boyun fıtığı teşhis edilirken özellikle, anamnez(hastanın ayrıntılı hikâyesi), psikolojik, sosyal ve ailevi durumu ile nörolojik muayene sonucu, kas ve duyu değerlendirmesi yapılır.

Teknolojik direk grafi, bilgisayarlı tomografi, MRI, EMG, MR yöntemlerle ise kesin tanı konularak tedavi sürecine geçilir.

Boyun fıtığı tedavisinin yarısından fazlası; (kas gevşetici ve ağrı kesici) ilaç tedavisi ve fizik tedavi ( kızıl ötesi ışınlar, sıcak uygulamaları,  ultrason ve elektriksel uyarı) gibi ameliyat dışı yöntem ve tekniklerle yapılırken; yukarı da zikredilen ileri safhalarda tedavi için cerrahi müdahale şart koşulur.

BOYUN FITIĞI OLMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Masa başı bir iş yapıyorsanız, doğru oturuş pozisyonunda durun.

Boyun ve baş bölgesini zorlayıcı egzersiz hareketlerinden kaçının.

Boyna vuracak ani tepki ve hareketlerden uzak durun.

Yüzme ve yürüyüş gibi boyun kas bölgesine hasar vermeyecek aksine güçlendirecek egzersiz ve sporlar yapın.

Yürürken duruşunuza dikkat edin ve dik bir pozisyonda olmaya dikkat edin.

Boyun bölgesini zorlayacak yükleri taşımayın.

Yüksekteki bir şeye uzanmak için onun seviyesine gelmek için destek alın. Kolunuzun uzanamadığı yüksekliğe uzanmaya çalışmanız boyun kaslarına zarar verir.

Uyurken boynunuzun altına mutlaka destekleyici bir yastık alın.

Soğuklarda boynu korumak çok önemlidir. Soğuk havalarda atkı kullanmaya özen gösterin.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:40
  1. boyun fıtığı
  2. boyun fıtığı tedavisi
  3. Boyun fıtığı nasıl teşhis edilir? Boyun fıtığı belirtileri neler?
  4. sağlık

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