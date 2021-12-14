Hangi kuruyemiş kaç kalori?
Kuruyemiş her yaştan insanın severek tükettiği mevsimsel bir lezzettir.
Kuruyemişler; vitamin, protein ve mineral açısından oldukça zengin olan besinlerdir. Küçük boyutlarda olmasına rağmen tam bir enerji deposudur. Elbette kuruyemişlerin yağ oranları da yüksektir. Özellikle, kalori hesabı yaparak zayıflamalarda kuruyemişlerin dikkatli tüketilmesi gerekir.
Uzmanlar çerezlerin günlük tüketim miktarının 7 ile 59 gram arasında olmasının ideal tüketim miktarı olduğunu belirtmektedir. Bu da yaklaşık olarak bir avuç kuruyemişe denk gelmektedir. Çerezler aynı zamanda ciddi birer yağ deposudur.
Ara öğünlerde kullanımı kan şekerini dengeler. Magnezyum ve potasyum yüksek olması sebebi ile tansiyonu dengeler. Kalsiyum içerdiği için kemiklerimizi korur, yağ yakımını hızlandırır. İçerdiği minerallerin kalitesi nedeniyle hamilelik ve menopoz döneminde tüketilmesi çok önemlidir.
Kuruyemişlerin kalorileri
- Ay çekirdeği; 100 gr Kurutulmuş ay çekirdeğinde 582 kalori
- Kabak çekirdeği; 100 gr kabak çekirdeği 610 gr
- Ceviz; 100 gr Kuru cevizde 654 kalori
- Badem; 100 gr Bademde 600 kalori
- Fındık; 100 gr fındıkta 526 kalori
- Kaju Fıstık; 100 gr kaju fıstığında 565 kalori
- Antep Fıstığı; 100 gr Antep fıstığında 568 kalori
- Kestane; 100 gr kestane 194 kalori
- Hurma; 100 gr hurma 316 kalori
- Kuru Erik; 100 gr kuru erik 230 kalori
- Kuru üzüm; 100 gr kuru üzüm 290 kalori
- Kuru İncir; 100 gr kuru incir 270 kalori
- Kuru Kayısı; 100 gr kuru kayısı 260 kalori
- Leblebi; 100 gr leblebi 600 kalori
- Patlamış Mısır; 100 gr patlamış mısır 500 kalori
- Şam Fıstığı; 100 gr Şam fıstığı 400 kalori
- Hindistan Cevizi; 100 gr Hindistan cevizi 350 kalori