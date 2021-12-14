Hangi kuruyemiş kaç kalori?

Kuruyemişler; vitamin, protein ve mineral açısından oldukça zengin olan besinlerdir. Küçük boyutlarda olmasına rağmen tam bir enerji deposudur. Elbette kuruyemişlerin yağ oranları da yüksektir. Özellikle, kalori hesabı yaparak zayıflamalarda kuruyemişlerin dikkatli tüketilmesi gerekir.

Uzmanlar çerezlerin günlük tüketim miktarının 7 ile 59 gram arasında olmasının ideal tüketim miktarı olduğunu belirtmektedir. Bu da yaklaşık olarak bir avuç kuruyemişe denk gelmektedir. Çerezler aynı zamanda ciddi birer yağ deposudur.

Ara öğünlerde kullanımı kan şekerini dengeler. Magnezyum ve potasyum yüksek olması sebebi ile tansiyonu dengeler. Kalsiyum içerdiği için kemiklerimizi korur, yağ yakımını hızlandırır. İçerdiği minerallerin kalitesi nedeniyle hamilelik ve menopoz döneminde tüketilmesi çok önemlidir.

Kuruyemişlerin kalorileri