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Hangi kuruyemiş daha faydalıdır? Kuruyemişlerin faydaları

Kuruyemişler vücudun önemli ihtiyaçlarını sağlıyor. Peki en sağlıklı ara öğün olarak hangi kuru yemiş ve kuru meyveleri tercih etmeliyiz? Demir deposu olan kuru yemişler hangileri?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:50
Hangi kuruyemiş daha faydalıdır? Kuruyemişlerin faydaları

Kuruyemişler vücudun önemli ihtiyaçlarını sağlıyor. Peki en sağlıklı ara öğün olarak hangi kuru yemiş ve kuru meyveleri tercih etmeliyiz? Demir deposu olan kuru yemişler hangileri?

Çiğ kuruyemişlerin faydaları

Tok kalmanızı sağlamak için çiğ kuru yemişler, tatlı ihtiyacını gidermek için de kuru meyveler tercih etmeniz gereken iki önemli yiyecek.

Kuru yemişlerin sağlığımıza en büyük katkısı içlerinde bulunan benzersiz yağ asitleri. Bu yağ asitleri sayesinde kalbi koruyorlar. Kuru meyveler de vücudun enerji depolarının korunmasında süper güç görevi görüyor.

Ayrıca çiğ kuru yemişler; E, K, B1, folik asit vitaminleri, magnezyum, potasyum, bakır, selenyum mineralleri, antioksidanlar, fitoesteroller ve diyet lifleri bakımından zengindir.

Kuru meyvelerin faydaları

Kuru meyve alırken gün kurusu olmasına dikkat etmelisiniz. Gün kurusu meyveler daha çok vitamin, mineral, antioksidan ve diyet lifi barındırır.

Tereyağı, şarküteri ürünleri yemek kalp sağlığını bozar. Bunlar, insulin direncini doymuş yağlardan dolayı arttıran besinlerdir. Bu yüzden kavrulmamış ceviz, badem, fındık yanına gün kurusu hurma, kuru kayısı, kuru erik gibi bol antioksidan ve lif içeren doğal besinleri tüketmek vücudun genel sağlığını korur. Ayrıca vücudun uzun süren açlık sonrası boşalan karbonhidrat depolarının yerine konmasında da ideal yiyeceklerdir.

Ara öğünde taze meyveler yanında ceviz, ev yapımı yoğurdunuzun içine gün kurusu meyveleri katıp yemenizi tavsiye ederim. Böylece kan şekerinizin düşmesini önleyip birden yükselmesinin de önüne geçersiniz.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:50
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