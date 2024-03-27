  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! O ülke ABD yerine Ankara'dan yüzlerce Hürjet savaş uçağı alabilir

DEM Parti'de CHP bilmecesi! Beştaş'tan tepki geldi

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibiyle ilgili beklenmedik karar! Tüm plan değişti

İnce çırak Özgür Özel'i uyardı: İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et!

Çok şaşıracaksınız... Türkiye’de böyle bir şey nasıl olur? Belde sakini binlerce kişi artık ezan sesini duymak istiyor: Ezan sesine hasretler

İki grup silahlı çatışmaya girdi... Çok sayıda gözaltı var: Antalya savaş alanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batman'da flaş açıklamalar

Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti

Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti gömdü! 'Selası okunmuştu şimdi cenazesi kılınacak'

Cevap ver Ekrem! 50 milyon dolarlık villaları ne sattın da aldın?
Dünya 'Hangi itibarı varsa...' Biden yönetiminde istifa
Dünya

'Hangi itibarı varsa...' Biden yönetiminde istifa

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:37:00 -
'Hangi itibarı varsa...' Biden yönetiminde istifa

Joe Biden yönetimi, katliamlara rağmen İsrail'e silah göndermeye devam ediyor. Yaşanan skandala ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Annelle Sheline'den tepki geldi. Bakanlık çalışanı, istifasını duyurdu.

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürmesine yönelik tepkiler sürerken, bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı daha görevinden istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bölümündeki görevinden ayrılan Sheline'in neden görevi bıraktığına ilişkin mektubu, CNN'in internet sitesinde yayınlandı.

Biden yönetiminin Gazze politikasını sert sözlerle eleştiren Sheline, tüm dünyanın gözü önünde on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesi karşısında kendi yönetiminin ve Bakanlığın somut bir şey yapmadığını savundu.

Sheline, mektubunda, "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığındaki görevimden istifa ediyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa (Gazze'deki) savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu." ifadesini kullandı.

Biden yönetimi içinde ve Bakanlıkta kendisi gibi düşünen pek çok insan olduğunu belirten Sheline, aslında sessizce istifa etmeyi düşündüğünü ancak bu fikrini etrafındaki iş arkadaşlarına ilettiğinde birçok kişinin "Bizim için de sesini yükselt" dediklerini anımsattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İsrail, hukuka uygun davranıyor" demek alay etmektir

ABD yönetiminin daha birkaç gün önce "İsrail'in uluslararası hukuka uygun davrandığı" kanaatine vardığını ve bunun ciddi bir "ahlaki zemin kaybı" olduğunu kaydeden Sheline, "İsrail, insani yardım girişini engellerken ve ABD havadan gıda atmak zorunda kalırken bunu söylemek, Biden yönetiminin hukukla ve masum Filistinlilerin kaderiyle ilgili tezleriyle alay etmektir." ifadesine yer verdi.

Sheline, ABD yönetiminin İsrail'e halen hiçbir sınırlama olmadan silah gönderiyor olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hem Demokratlarda hem de kamuoyunda bu noktada ciddi tepki olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Miller'dan değerlendirme

Sheline'in istifasıyla ilgili soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, herkesi bu konudaki kararını kendisinin aldığını ve buna saygı duyduklarını söyledi.

Miller, Bakanlık içinde İsrail ve Gazze konusunda yönetimden farklı düşünen pek çok kişi olduğunu bildiklerini, bunun normal olduğunu ve bu görüşleri de mümkün olduğunca dinlemeye çalıştıklarını anlattı.

"Peki bu görüşleri dinleyip sonra politika yapım sürecinizde bunları göz önünde bulunduruyor musunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Miller, İsrail'le ilgili politika süreçlerinin başkan ve bakanlık tarafından işletildiğini söylemekle yetindi.

Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Genel Müdür olarak çalışan Josh Paul, benzer gerekçelerle görevinden istifa etmişti.

Daha sonra çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan yetkililer, ortak bir mektup kaleme alarak, Biden yönetimine "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunmuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret' iddiasına yalanlama!
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret' iddiasına yalanlama!

Gündem

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret' iddiasına yalanlama!

BMGK’nın kararı İsrail’i durdurabilir mi?
BMGK’nın kararı İsrail’i durdurabilir mi?

Dünya

BMGK’nın kararı İsrail’i durdurabilir mi?

Uydu görüntülerinde İsrail katliamı! BM sayıyı duyurdu
Uydu görüntülerinde İsrail katliamı! BM sayıyı duyurdu

Dünya

Uydu görüntülerinde İsrail katliamı! BM sayıyı duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23