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Medya Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba "yeni kabine" çıkışı
Medya

Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba "yeni kabine" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 14:24:00 - 2023-05-31 14:36:33
Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba "yeni kabine" çıkışı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ortalıkta dolaşan yeni kabine tahminleri ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ortalıkta dolaşan yeni kabine tahminleri ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 

"Şunu unutmayalım: Esas liste Erdoğan’ın kafasında ve kimseyle paylaşmış değil" ifadelerini kullanan Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Bu listelere şöyle yaklaşmak lazım:

*

- Alayı yakıştırma. Hiç kimse ama hiç kimse işin tam doğrusunu bilmiyor.
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*

- Bir tür seçim öncesi anketine benziyor bu listeler. Bazıları fena çuvallayacak yani.

*

- Şu da unutulmasın: Birileri isimlerini geçirmek için bu tür listeleri yayıyor olabilir.

*

- Temennilerini olgu gibi yazanlar var. Temenni ile olgu arasında uçurum olursa şaşırmayın.

*

- Şunu unutmayalım: Esas liste Erdoğan’ın kafasında ve kimseyle paylaşmış değil."

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