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Gündem

Hangi isimlerin milletvekilliği düşürüldü? 3 ismin milletvekilliği düşürüldü!

Hangi isimlerin milletvekilliği düşürüldü? 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Son dakika haberiyle TBMM çalkalandı. 3 isim hakkında verilen cezaların ertelenmesi beklenirken, milletvekillerinin düşürüldüğü belirtildi. İlerleyen süreçte isimleri okunarak TBMM ile ilişikleri kesilecek olan milletvekillerinin suçları belli oldu. Peki ama hangi milletvekillerinin milletvekillikleri ellerinden alındı? Hangi milletvekilleri suç işledi ve hapis cezası aldı? Kimin milletvekilliği düşürüldü? İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:58:00 -
Hangi isimlerin milletvekilliği düşürüldü? 3 ismin milletvekilliği düşürüldü!

Geçtiğimiz yıl cezaları onanan 3 milletvekili hakkında yeni bir haber, gündemi sarstı. 

Cezaları onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in TBMM Genel Kurul’da milletvekillikleri düşürüldü.

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