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Yaşam Hangi illerde yasaklar kalkacak? Yasakların kaldırılacağı iller
Yaşam

Hangi illerde yasaklar kalkacak? Yasakların kaldırılacağı iller

Korona yasakları hangi illerde kaldırılıyor? Koronavirüs salgınında 1 Mart’tan itibaren yerinde karar dönemine geçilecek. İllerdeki vaka sayılarına göre tedbirler artırılacak ya da azaltılacak. Vatandaşlar hangi şehirlerde normalleşme adımlarının atılacağını merak ediyor. Peki, korona yasakları ne zaman nerede kaldırılacak? Korona yasakları bitti mi? Korona yasakları kaldırılan iller?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 07:23:00 -
Hangi illerde yasaklar kalkacak? Yasakların kaldırılacağı iller

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde birinci yıla yaklaşıyor. Ülkemizde uzun zamandır salgına yönelik pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar yerinde karar döneminde hangi illerde yasakların kaldırılacağını merak ediyor. Peki, hangi ilde yasaklar kaldırılacak?

Hangi illerde yasaklar kalkacak? Yasakların kaldırılacağı iller

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illere göre vaka sayılarını değerlendirdi. İlhan; Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir ve Çanakkale’nin vaka sayısı konusunda iyi durumda olduğunu belirtti.

İlhan, “Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerimiz 100 binde 200’den fazla. Konya, Aksaray, Osmaniye, Karaman illerimizin 100 binde 100’den fazla olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışındaki illerimiz genel olarak aslında 100 binde 100’ün altındalar” dedi.

Prof. Dr. İlhan, “Haritada iller risk durumuna göre renklendirilebilir. Tam kesinleşince uygulama tarihi, uygulama yaklaşımı bakanlığın sayfasında yayınlanır, ona göre de her ilimiz kendi sınıfını görüp, alınacak önlemleri ve açılmayı değerlendirir” diye konuştu.

Karadeniz’de artışın sebebini değerlendiren İlhan, “Nedeni hem o bölgede mutant virüs daha çok olabilir, hem de o bölgede vatandaşlar daha çok bir araya gelebilirler, daha çok maske takmayabilir, kapalı ortamlarda bir araya gelebilirler” dedi.

 

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