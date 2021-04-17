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Yaşam Hangi illerde toz çamur yağmuru yağacak?
Yaşam

Hangi illerde toz çamur yağmuru yağacak?

Meteoroloji 7 ilde toz taşımı yaşanacağını açıkladı. Pek çok kişi ise toz taşımının nerede ne zaman hangi şehirlerde yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde toz taşınımı yaşanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 21:49:00 -
Hangi illerde toz çamur yağmuru yağacak?

Bazı illerde çamur yağmuru toz taşınımı yaşanacağı duyuruldu. Peki, hangi illerde toz taşınımı olacak?

Hangi illerde toz çamur yağmuru yağacak?

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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