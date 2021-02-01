Hangi illerde okullar açılıyor?
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalar yaparken okulların ne zaman açılacağını yönünde alınan kararları açıkladı. Peki, Hangi illerde okullar açılıyor?
Okullar hangi illerde açılıyor? sorusu son dakika merak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait alınan kararları açıkladı. Erdoğan okulların açılmasına ilişkin de tarih verdi.
Hangi illerde okullar açılıyor?
15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.
1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.