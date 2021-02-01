Okullar hangi illerde açılıyor? sorusu son dakika merak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yeni koronavirüs pandemisine ait alınan kararları açıkladı. Erdoğan okulların açılmasına ilişkin de tarih verdi.

Hangi illerde okullar açılıyor?

15 Şubat'ta köy okullarında eğitim ve öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak vaka sayısının artması durumunda tekrar bu eğitime ara verilebilecek.

1 Mart'tan itibaren il bazında vaka durumuna bakılarak eğitim ve öğretime geçilmesine karar verdik. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak.