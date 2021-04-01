Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart’ta ülkemizde yerinde karar dönemi başladı. 29 Mart’ta ise risk haritası revize edildi. Hal böyle olunca bazı illerde yasaklar sıkılaştırıldı. Peki, hangi illerde hafta sonu yasakları uygulanmayacak?

Hangi illerde hafta sonu yasakları yok?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle risk haritası güncellendi ve pek çok il için kısıtlamalar geri döndü. 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 yasakları sürerken çok yüksek ve yüksek riskli illerde cumartesi-pazar günü yasakları uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde ise hafta içi olduğu gibi hafta sonu da 21.00-05.00 saatlerinde yasak uygulanıyor.

Öte yandan ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı) : Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller (Turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller (Sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak