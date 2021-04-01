  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?
Yaşam

Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

Bu hafta cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında vakalar artış gösterince hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri döndü. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 11:47:00 -
Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

Koronavirüs salgınında vaka artışı yaşanınca pek çok yasak geri döndü. Peki, hangi illerde bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak?

Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

29 Mart Pazartesi günü illerin risk durumu yenilendi. 58 il kırmızı olurken yalnızca Şırnak mavi olarak belirlendi. Artan vakalar sebebiyle hafta sonu yasakları geri döndü. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi-pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan ayında ise 81 ilde hafta sonu yasakları uygulanacak.

İllere göre risk durumu

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller (Turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller (Sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak

Hafta sonu pazarlar açık olacak mı? Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?
Hafta sonu pazarlar açık olacak mı? Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?

Yaşam

Hafta sonu pazarlar açık olacak mı? Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu
Gündem

Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu

Oynadığı ahlaksız filmlerle tanınan Alman asıllı oyuncu Sibel Kekilli ile milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, aynı cephede bir araya geld..
Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak
Ekonomi

Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapmayacaklarını açıkladı.
Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar
Gündem

Mahkemeden klavye delikanlılarını cesaretlendirecek karar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun'a Twitter’dan açık bir şekilde hakaret eden kişi hakkında mahkeme tarafından beraat k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay