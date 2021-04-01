Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?
Bu hafta cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınında vakalar artış gösterince hafta sonu sokağa çıkma yasakları geri döndü. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
Koronavirüs salgınında vaka artışı yaşanınca pek çok yasak geri döndü. Peki, hangi illerde bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak?
Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?
29 Mart Pazartesi günü illerin risk durumu yenilendi. 58 il kırmızı olurken yalnızca Şırnak mavi olarak belirlendi. Artan vakalar sebebiyle hafta sonu yasakları geri döndü. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi-pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan ayında ise 81 ilde hafta sonu yasakları uygulanacak.
İllere göre risk durumu
Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.
Yüksek riskli iller (Turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.
Orta riskli iller (Sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.
Düşük riskli iller (Mavi): Şırnak