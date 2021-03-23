Hangi iller kırmızı? Kırmızı renkli iller hangileri? Kırmızı renkli illerde yüz yüze eğitim bitti mi?

Sağlık Bakanlığı 22 Mart korona virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 117 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybederken, 22 bin 216 vaka tespit edildi. Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelinde 201 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 22 bin 216 kişide korona virüs tespit edildi. Vaka tespit edilen 981 kişi ise ağır semptonlar gösterdikleri gerekçesiyle hastanelere yatırıldı. can kaybı 117 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 30 bin 178 olarak kayıtlara geçti.

Korona vaka sayısı kaç?

1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine girildi. Kontrollü normalleşme ile birlikte vatandaşlarda çok büyük rehavet oluştu. Bunun sonucu da açıklanan günlük korona tablosu ile haftalık illerin vaka sayılarına yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona vaka sayılarını açıkladı. Peki en çok korona vakası artan iller hangileri? Hangi ilde vakalar arttı, hangi ilde azaldı? İllerin korona vaka sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanlığı korona vaka sayıları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Korona renk haritası - İllerin risk haritası

En çok korona vakası artan iller hangileri?

Haftalık verilere göre büyükşehirlerdeki vaka artışları dikkat çekti. Geçen hafta açıklanan haritaya kıyasla İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi.

En fazla hangi ilde vaka görüldü?

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Hangi ilde vakalar azaladı?

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerin korona vaka sayısı kaç (13-19 Mart arasındaki vakalar)

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle: "Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."