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Sağlık Hangi ilaçlar SGK listesine alındı? SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesi!
Sağlık

Hangi ilaçlar SGK listesine alındı? SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesi!

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1’i kanser ilacı olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Peki hangi ilaçlar SGK listesine alındı? Hangi ilaçları sigorta karşılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-18 12:45:00 - 2022-02-18 12:46:21
Hangi ilaçlar SGK listesine alındı? SGK'nın karşıladığı ilaçlar listesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4’ü ithal, 9’u imal olan toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı.

Hangi ilaçları sigorta karşılıyor?

İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi. Eklenen 13 adet ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1’i insan immunoglobulini, 1’i Hemofili ilacı ve 1’i kanser ilacı olup 1’i ağrı kesici ateş düşürücü şurup, 1’i antibiyotik, 1’i enteral beslenme ürünü, 1’i genel anestezik, 1’i zehirlenme tedavisi ilacı, 1’i parenteral antibiyotik, 1’i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1’i topikal antifungal, 1’i topikal antiviral, 1’i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.

 

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