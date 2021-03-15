Hangi ihtimal daha ağır? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne olur? sorularına yanıt arayan yatırımcılar çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Fed toplantısına odaklandı.

Gram altın fiyatları yeni haftaya 420 TL seviyelerinde başladı. Geçtiğimiz hafta en iyi performanslarından birini gösteren altın, dolar/TL'deki yükselişten ve küresel altın fiyatlarından etkilenerek artış yaşadı.

Konu ile ilgili analizini paylaşan Meksa Yatırım, ons altın için yaptığı açıklamada, altının dün 1715 seviyesi üzerine çıktığını, bugün 1721 üzeride kalma çalışması yaptığını belirtti.

"Bu seviyenin üzerinde kalınırsa..."

"Kırılma seviyemizi günün dip noktası olan 1721'e çıkartıyor, buranın üzerinde yukarı hareketin devam potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullanan Meksa Yatırım, bu seviyenin üzerinde kalınabildiği takdirde, gün içinde yukarı tepkinin devamının gözlemlenebileceğini belirtti.

Meksa Yatırım'ın analizinin devamında şunlar kaydedildi:

"1721 üzerinde kaldığı sürece 1735 - 1740 - 1760 - 1760 - 1775 hedef konumunda olabilir. 1721 altına inmesi durumunda ise 17015 - 1708 - 1700 ve 1690 a doğru gerileme izleyebiliriz."

"424 geçilmediği sürece..."

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ise, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için, "Tekrara girecek ama çok soran var. 424 geçilmediği sürece güçlenmez. Düşüşlerde 407 ve 395 kademeli desteklerdir." ifadelerini kullandı.

"Bu olursa pozitif algı pekişebilir"

mynet'in haberine göre; Dinamik Menkul tarafından yapılan analizde ise, ons altının 416,91 seviyesini kırması durumunda 395,16 desteğini izleyebileceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"535,36 seviyesinden itibaren düşüş trendi içinde olan ardından 395,16 seviyesinden aldığı destekle tepki alımları gerçekleştiren Gram Altın, 416,91 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam etti. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı pekişebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 440,33 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini kırması durumunda ise 395,16 desteğini izliyor olacağız. Destek: 416,91 – 395,16 – 362,36. Direnç: 440,33 – 450,19 – 461,08."