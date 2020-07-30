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Hangi hizmetlerde KDV %18'den yüzde %8'e indirildi?

Hazine ve Maliye Bakanlığından bayram öncesi indirim müjdesi geldi. Hangi hizmetlerde KDV %18'den yüzde %8'e indirildi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:50:00 -
Hangi hizmetlerde KDV %18'den yüzde %8'e indirildi?

Kurban Bayramı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim müjdesi geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada bayram öncesinde KDV indirimine gidildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. Yuvarlak raptiye iş yeri kira stopajını yüzde 20’den yüzde 10’a, yuvarlak raptiye yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik." dedi.

Bakan Albayrak açıklamasının devamında "KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi yüzde 1’e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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