Hangi hayvanlardan kurban olmaz?

Kurbanlıklar sadece, Kur’a-ı Kerim’de en’am olarak ifade edilen deve, sığır ve koyun türlerinden olur. Kira kurbanlık en’am cinsinden seçileceği için bu gruba girmeyen (etleri yenilen) yaban hayanlarının hiçbir çeşidi kurban olmaz. Bu cinsten olmayan eti yenir hayvanlardan kuş çeşitlerinin veya değerlerinin kurban edilmesi de sahih değildir. Rasulüllah’tan (s.a.v) en’amdan başkasının kurban edilmesine dair bir haber gelmemiştir.