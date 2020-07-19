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İSLAM

Hangi hayvanlardan kurban olmaz?

Kurbanlıklar sadece, Kur’a-ı Kerim’de en’am olarak ifade edilen deve, sığır ve koyun türlerinden olur. Kira kurbanlık en’am cinsinden seçileceği için bu gruba girmeyen (etleri yenilen) yaban hayanlarının hiçbir çeşidi kurban olmaz. Bu cinsten olmayan eti yenir hayvanlardan kuş çeşitlerinin veya değerlerinin kurban edilmesi de sahih değildir. Rasulüllah’tan (s.a.v) en’amdan başkasının kurban edilmesine dair bir haber gelmemiştir.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:37:00 - 2020-07-19 18:37:41
Hangi hayvanlardan kurban olmaz?

Kümes hayvanları en’am cinsinden sayılmadığı için tavuk, horoz, hindi, kaz ördek, devekuşu gibi kümes hayvanları en’am cinsinden sayılmadığından kurban edilmeleri sahih değildir. Bu tür hayvanların kurban niyetiyle kesimi, mecusi adeti kabul edilmiş ve tahrimen mekruh görülmüştür.

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