Hangi hastalıklardan erken emekli olunur?

Her çalışan vatandaşın en büyük hayalidir sağlıklı bir şekilde yaşı ve gününü doldurduktan sonra emekli olmak. Ancak bazı hastalıklardan ötürü kişi çalışamaz duruma düşer ve kanunen o kişi belirli şartlara uygunsa erken emekli olmaya hak kazanır. Erken emeklilik hangi hastalıkları kapsıyor, Erken emeklilik için hangi hastalıklar hangileri? Malulen emeklilik şartları 2019 neler? malulen emeklilik şartları hangi hastalıkları kapsıyor? İşte erken emeklilik hastalıkları.

Sosyal güvenlik mevzuatı, çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Maluliyet kapsamında olan hastalıklar, bu hastalıklara yakalananların erken emekli olmasını sağlıyor. Buna göre nöroloji, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, onkoloji, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve aıds maluliyet kapsamında olan hastalıklardır. Bu hastalıklara yakalananlar belirli koşulları sağladıklarında erken emekli oluyorlar. Peki şeker hastası olanlar erken emekli olmak için hangi şartları yerine getirmiş olması gerekiyor?

Şeker hastası olanlar erken emekli oluyor mu?

Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Son yıllarda diyabet (şeker) hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik sayısında artış söz konusu. Eğer diabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz.

Malulen emeklilik şartları 2019 neler?

Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. En az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabii çalışma gücünün hastane raporuyla belirlenmesi ve raporun SGK tarafından da onaylanması şart. Eğer diyabet hastalığınız çalışma gücünüzün yüzde 60 kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığın insan vücudunda en az 3 organı bozması gerektiği de belirtiliyor.